وزير الزراعة يكشف موعد دخول المانجو المصرية للأسواق الصينية

أكد السيد القصير وزير الزراعة أهمية التنسيق المستمر بين فريق عمل الوزارة والسفارة الصينية بالقاهرة لزيادة التبادل التجاري الزراعي وفتح السوق الصينية أمام المنتجات الزراعية المصرية.

وأضاف الوزير في تصريحات له اليوم أنه من المتوقع أن يتم توقيع مذكرة تفاهم تتضمن موافقة الجانب الصيني على دخول المانجو المصرية للسوق الصينية في سبتمبر المقبل 2023.

كمًا نقل وزير الزراعة تحيات رئيس مجلس الوزراء للوزير الصينى، وثمن دور الصين في استمرار الدعم لضم مصر إلى مجموعة البريكس والتي تعتبر من أكبر التجمعات الاقتصادية الدولية.

والتقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع تانج رينجيان وزير الزراعة والشئون الريفية الصينى صباح اليوم في أول زيارة رسمية لوزير زراعة صينى منذ فترة، على رأس وفد رفيع المستوي وذلك لبحث وتعزيز أطر التعاون الزراعي بين الجانبين وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية اللقاء رحب “القصير” بنظيره الصيني، ثم استعرض النهضة التى شهدتها الزراعة المصرية خلال التسع سنوات الماضية، والتي مكنت مصر من تحقيق تقدم ملحوظ في منظومة الأمن الغذائي، وتم عرض فيلم تسجيلي مختصر نال إعجاب الوزير الصيني حول تلك الإنجازات.

“القصير” أكد على قوة ومتانة العلاقات المصرية الصينية القائمة على الاحترام المتبادل والتي يرجع تاريخها إلى فترة الخمسينات.



وقال إن هناك تطابقا في الرؤي السياسية حول القضايا الدولية بين الزعيمين الرئيس عبدالفتاح السيسي وشي جين بينج الرئيس الصيني .

وأضاف أنه في إطار اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية بدعم تطوير آليات التعاون مع الجانب الصيني فقد تم إنشاء وحدة الصين برئاسة د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين والهيئات وممثلي الجهات ذات الصلة.