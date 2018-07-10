وزير الزراعة يكشف ملامح التسعير الجديد للمحاصيل

الصاوي أحمدحدد وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت آليات تسعير المحاصيل الزراعية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الدولة ستراعي ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعية بعد زيادة أسعار المحروقات وتكاليف النقل وغيرها.وأكد وزير الزراعة، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر وزارة الزراعة، أن الوزارة تت

الصاوي أحمد

حدد وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت آليات تسعير المحاصيل الزراعية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الدولة ستراعي ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعية بعد زيادة أسعار المحروقات وتكاليف النقل وغيرها.

وأكد وزير الزراعة، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر وزارة الزراعة، أن الوزارة تتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وممثلين عن الجمعيات الزراعية والاتحادات الإنتاجية عند تحديد سعر البيع النهائي للمحصول، مشيرًا إلى أنه يتم الوضع في الحسبان السعر العالمي ووجود هوامش ربح مناسبة للمزارع، فضلًا عن خطط الدولة للتوسع في المحاصيل الزراعية، مدللًا على أسعار القمح التي تم تحديدها في الموسم الماضي، وأسعاره كانت مُجزية.

يُذكر أن الحكومة رفعت أسعار المحروقات، سواء سولار أو بنزين وبوتاجاز بنسبة 35%، مما أدى لزيادة سعر تكاليف الزراعة بنسبة 40%.

وأشار أبو ستيت إلى أن مصر دولة تتبع النظام الرأسمالي، وهو أمر لا مفر منه، لكن دور الدولة مهم للحفاظ على القطاع الزراعي من خلال تشجيع دور الجمعيات الزراعية وإعادة إحيائه للعهود الماضية حيث توفر خدمات كبيرة للمزارع في ذلك الوقت من تقاوٍ وأسمدة وغيرها.

وأوضح أبو ستيت أن دور الإرشاد الزراعي مهم، وهناك خطة طموح لاستعادة دوره في توعية المزارعين نحو اختيار نوعيات المحاصيل الزراعية وطرق الري والتسميد المناسبة لها، من خلال تحديث آليات عمله وتحويله للنظام الإلكتروني بدلًا من النظام الحالي.