وزير الزراعة يكشف عن حجم تمويلات مشروع البتلو

أكد السيد القصير أن مشروع البتلو الذي يتبناه الرئيس السيسي وصل إجمالي تمويله حتى أكثر من 7 مليارات جنيه، استفاد منه حوالي 40 ألف مستفيد لشراء أكثر من 460 ألف رأس ماشية.

وأوضح الوزير خلال انعقاد مؤتمر صحفي برئاسة الجمهورية أن هناك ارتفاعًا في الأسعار ولكن الدولة المصرية تتحمل الجانب الأكبر من هذا التأثير على عكس الدول التي فرضت قيودًا على بعض السلع وهو ما لم يحدث بمصر.

وأشار الوزير إلى أن التغيرات المناخية لها تأثير على قطاع الزراعة ونعمل على التكيف معه، لافتًا إلى أننا لدينا الكثير من المشروعات بالتزامن مع تنظيم مصر لموتمر المناخ cop27.

وأضاف أن الدولة لأول مرة تقوم بزيادة التقاوي المعتمدة وكذلك زيادة الحقول الإرشادية، وهذا التوسع وتحسين الإنتاجية جزء من تشجيع القطاع الخاص، وهو ما انعكس على زيادة الإنتاجية.

وأوضح الوزير أن هناك توجيهات للرئيس بالتركيز على الزراعات الإستراتيجية وأكثر من 50% من مساحات الأراضي يتم توجيهها للمحاصيل الإستراتيجية.