وزير الزراعة يكشف إجمالى التعديات على الأراضى منذ ثورة يناير

67% من التعديات تحولت لمساكن ومنازل ولم تعد صالحة للزراعةالصاوى أحمدكشف الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المساحات التي تم التعدي خلال عيد الفطر بلغت 32 فدان، مشيرا إلى إزالة 14.5 فدان منها، موضحا أن إجمالى التعديات بلغ 83 ألفا و 742 فدانا، تمت إزالة 27 ألفا و168 فدان

67% من التعديات تحولت لمساكن ومنازل ولم تعد صالحة للزراعة

الصاوى أحمد

كشف الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المساحات التي تم التعدي خلال عيد الفطر بلغت 32 فدان، مشيرا إلى إزالة 14.5 فدان منها، موضحا أن إجمالى التعديات بلغ 83 ألفا و 742 فدانا، تمت إزالة 27 ألفا و168 فدانا منها.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن حجم الإزالات يبلغ نسبة 32 % من حجم التعديات، وأن 67% منها تحول لمساكن يقنطها مواطنون ويصعب إزالتها.

واشار خلال مؤتمر صحفى منعقد بوزارة الزراعة الآن، إلى أن تغليظ العقوبة المالية أدى إلى وقف سريع فى التعدى على الأراضي الزراعية، وبدأت تتراجع بعد مواجهة الحكومة بكل حزم، مشيرا إلى أن الحكومة لابد أن تسرع فى تحديد الأحوزة العمرانية في مصر.

وأكد أن القانون في صورته الحالية، لا يعطى وزارة الزراعة الحق فى إزالة التعديات، مشيرا إلى أن يعطي استصدار المخالفة ووقف المخالفة بالطريق الادارى، مطالبا بأن يكون من سلطة الوزير أو من يفوضه حق استصدار قرار الإزالة فورا دون الانتظار للحكم.