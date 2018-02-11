وزير الزراعة يكرم طالبات التربية الفنية بعد تجميل حديقة الحيوان

الصاوي أحمدكرم الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، طالبات كلية التربية الفنية بجامعة حلوان، اللاتي نفذن مشروعًا لتجميل حديقة الحيوان بالجيزة، من خلال أعمال التصوير الجداري، ورسومات فنية حول فكرة "الأمومة بين الحيوانات"على أسوار الحديقة.جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد بديوان وزار

الصاوي أحمد



كرم الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، طالبات كلية التربية الفنية بجامعة حلوان، اللاتي نفذن مشروعًا لتجميل حديقة الحيوان بالجيزة، من خلال أعمال التصوير الجداري، ورسومات فنية حول فكرة “الأمومة بين الحيوانات”على أسوار الحديقة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد بديوان وزارة الزراعة بالدقي، بحضور رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ورئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، حيث قام وزير الزراعة بتسليم الطالبات وعددهن 14 طالبة، فضلاً عن الدكتورة تغريد يحيى مدرس المناهج وطرق تدريس التربية الفنية بالكلية، شهادات التقدير، ودرع الوزارة، تقديراً لدورهن البارز في تزيين أسوار الحديقة.

وأشاد وزير الزراعة بأهمية دورهن الملحوظ في تجميل أسوار حديقة الحيوان، من خلال رسومات وألوان مبهجة، تحاكي الواقع، حيث لاقت اعجاباً شديدا من قبل رواد الحديقة من الفئات العمرية المختلفة، لافتاً الى ان رسوماتهن أضافت روحاً جديدة للجدران والأسوار العتيقة.

وأشار وزير الزراعة الى انه يجرى حالياً تنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث حديقة الحيوان بالجيزة وحدائق الحيوان بالمحافظات المختلفة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن إعادة تنسيق تلك الحدائق بالكامل، وإعادة وجهها الحضاري والتاريخي، ومكانتها المعروفة، لتكون عامل جذب للسياحة الداخلية في مصر ومقصد هام للسياحة الخارجية من مختلف دول العالم.

وأوضح البنا أن عمليات التطوير والتحديث، تشمل أسوار الحدائق، ومنافذ بيع التذاكر وبوابات الدخول، وبيوت إيواء الحيوانات، كذلك أعمال الصيانة والنظافة والترميم على كافة المستويات، وزيادة المسطحات الخضراء، وتقليم الأشجار، وتطوير الممرات، وتزويدها بالإضاءة، فضلاً عن استغلال كافة المساحات غير المستغلة في هذه الحدائق.

وكانت 14 طالبة من كلية التربية الفنية بجامعة حلوان، تحت اشراف مدرس المناهج وطرق تدريس التربية الفنية بالكلية، نفذن مشروعا للتصوير الجداري بحديقة الحيوان في الجيزة، من خلال رسم جداريات فنية عن موضوع “الأمومة بين الحيوانات”، الأمر الذي ساهم في تجميل وتزيين أسوار الحديقة.​





