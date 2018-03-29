وزير الزراعة يفتتح ملتقى صناع الثروة الحيوانية

الصاوي أحمداستهل الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كلمته في الملتقى المصري الأول لصناع الثروة الحيوانية، بتهنئة الحضور بنجاح التجربة الديمقراطية المصرية في الانتخابات الرئاسية. وتوجه البنا بالشكر والتقدير الى كل من شارك بشكل ايجابي في الانتخابات، وإظهار الوجه الح



الصاوي أحمد

استهل الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كلمته في الملتقى المصري الأول لصناع الثروة الحيوانية، بتهنئة الحضور بنجاح التجربة الديمقراطية المصرية في الانتخابات الرئاسية.

وتوجه البنا بالشكر والتقدير الى كل من شارك بشكل ايجابي في الانتخابات، وإظهار الوجه الحضاري لمصر، وتصدير صورة مشرفة لها أمام العالم، موجها التحية أيضاً الى رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة المخلصين، وقضاة مصر الشرفاء، لما تحملوه من مشاق خلال العملية الانتخابية.

ويشارك في الملتقي عدد من مربي الثروة الحيوانية بمختلف محافظات مصر، فضلاً عن عدد من المتخصصين والخبراء لمناقشة التحديات التي تواجه تنمية هذا القطاع وسبل النهوض به.

وقال وزير الزراعة خلال كلمته في المؤتمر ان نجاح استراتيجات التطوير والتنمية للثروة الحيوانية في مصر لن يتأتي إلا بتضافر جهود كافة الأطراف المعنية من حيث المسئولية الملقاة على كاهل كل جهة للتوسع وزيادة الإنتاج عاما بعد اخر لمواجهة الزيادة المطردة في عدد السكان، من جهة ولزيادة متوسط نصيب الفرد من البروتين من جهة اخري، لافتاً الى ان هناك تحديات رعائية ومناخية وبيئية تواجه الثروة الحيوانية في مصر، مما يتطلب العمل على انتخاب سلالات مقاومة لتلك التحديات، مع توفير كافة الظروف الرعائية والغذائية والصحية المناسبة والملائمة.