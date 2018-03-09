وزير الزراعة يفتتح معرض زهور الربيع.. غدًا

المال - خاصيفتتح الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، غدًا السبت، معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، في دورته 85، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين.وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم الجمعة، إنه سيتم تنظيم المعرض هذا العام بالتعاون مع جمعية فلاحة البساتين المصرية

المال – خاص

يفتتح الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، غدًا السبت، معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، في دورته 85، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين.

وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم الجمعة، إنه سيتم تنظيم المعرض هذا العام بالتعاون مع جمعية فلاحة البساتين المصرية، وتستمر فعالياته لمدة 45 يومًا.

ويعد المعرض من أهم المعارض في مصر في هذا المجال على المستويين المحلى والدولي وينتظره الجميع لمشاهدة أحدث ما توصل إلى البحث العلمي في مجال إنتاج الزهور، والمسطحات الخضراء ونباتات الزينة والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية، ويساهم بشكل فعال في زيادة الإنتاج وزيادة التصدير.