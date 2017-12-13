وزير الزراعة يغادر غدًا إلى جنيف لحضور اجتماعات الاتحاد الدولي

الصاوي أحمد يشارك الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، غداً الخميس في اجتماعات الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة "يوبوف"، والتي تعقد بمقر الاتحاد بالمدينة السويسرية جنيف، بحضور ممثلي أكثر من 30 دولة من مختلف دول العالم. وقال وزير الزراعة – في تصريحات صحفية قبي

الصاوي أحمد

يشارك الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، غداً الخميس في اجتماعات الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة “يوبوف”، والتي تعقد بمقر الاتحاد بالمدينة السويسرية جنيف، بحضور ممثلي أكثر من 30 دولة من مختلف دول العالم.

وقال وزير الزراعة – في تصريحات صحفية قبيل مغادرته القاهرة- إنه من المقرر أن تناقش الاجتماعات سبل تعظيم الفوائد العائدة على المزارعين من خلال ميثاق اتفاقية اليوبوف، فضلاً عن سبل تشجيعهم على التركيز على الأصناف النباتية الجديدة من المحاصيل المختلفة.

وأشار البنا الى أنه سيتم خلال الاجتماعات أيضاً استعراض تجارب عدد من الدول المتفوقة في هذا المجال مثل: فرنسا، الأرجنتين، استراليا، وكندا، فضلاً عن تدشين مبادرات التعاون بين تربية النباتات والحفاظ على الموارد الوراثية.

وأكد وزير الزراعة أهمية هذه الاجتماعات في تبادل الخبرات، خاصة بعد انضمام مصر لتلك الاتفاقية، بما سيساهم في زيادة مجالات الاستثمار الزراعي في الأنشطة المرتبطة بإنتاج التقاوي وتربية الأصناف النباتية الجديدة، كذلك استقدام التكنولوجيا الحديثة، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج الزراعي المصري، وبالتالي تحقيق تنمية في القطاع.​