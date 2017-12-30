وزير الزراعة يعيد تشكيل فريق استراتيجية التنمية المستدامة

الصاوي أحمد:قرر الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إعادة تشكيل فريق عمل وحدة تنسيق ومتابعة استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، برئاسة الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة.وتضم اللجنة في عضويتها وفقاً للقرار الوزاري الذي حمل رقم 1807 لسنة 2017، من أعضاء فريق العمل بال

الصاوي أحمد:

قرر الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إعادة تشكيل فريق عمل وحدة تنسيق ومتابعة استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، برئاسة الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة.

وتضم اللجنة في عضويتها وفقاً للقرار الوزاري الذي حمل رقم 1807 لسنة 2017، من أعضاء فريق العمل بالجهات الفنية ذات الصلة بتنفيذ سياسات وبرامج استراتيجية التنمية المستدامة بصفتهم الوظيفية او من ينوب عنهم، كلاً من: رئيس مركز البحوث الزراعية، رئيس مركز بحوث الصحراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، والمدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

كما تضم اللجنة رئيس قطاع الشئون الاقتصادية، رئيس قطاع الارشاد الزراعي، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، رئيس قطاع استصلاح الأراضي، مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، فضلاً عن المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية، رئيس الجهاز التنفيذي لمروعات التنمية الشاملة، والمدير التنفيذي لمشروع انشاء مزارع مصرية مشتركة مع الدول الافريقية.

كما نص القرار ذاته على ان تشمل اللجنة أعضاء من فريق العمل المعاون من الشباب لمتابعة مؤشرات قياس الأداء لسياسات وبرامج الاستراتيجية وهم: الدكتور محمد فكرى القرش معاون الوزير للإنتاج الحيواني، والمهندسة مي سعيد مطاوع معاون الوزير للتخطيط والمتابعة، و الدكتور احمد إسماعيل بمعهد بحوث امراض النباتات، والدكتور محمد الذهبي بالمعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية، والدكتور خالد علوي بمعهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية، والدكتور يحيى مدبولي بمعهد بحوث الامصال واللقاحات البيطرية، فضلاً عن المهندسة انتصار السيد امام بالعلاقات الزراعية الخارجية.

