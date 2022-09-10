وزير الزراعة يعلن فتح الأسواق الباكستانية أمام البصل المصرى

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن فتح الأسواق الباكستانية أمام البصل المصرى وتصدير أولى الشحنات إلى باكستان وذلك وفقًا لتقرير تلقاه من د. أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري، وذلك بعد نجاح المفاوضات بين الحجر الزراعي في البلدين واستيفاء كل الاشتراطات ومعايير الصحة النباتية المطلوبة من دولة باكستان .

كما أفاد التقرير أن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية تجاوز 4.6 مليون طن هذا العام اعتبارا من يناير الماضي حتى الآن، وذلك بزيادة قدرها حوالي 40 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي.

وجاءت الموالح في المرتبة الأولى يليها البطاطس والبصل والعنب القصير وجه الشكر للمزراعين والمصدرين المصريين.

كما أشاد بجهود رجال الحجر الزراعي والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والتمثيل التجاري في سفارات مصر بالخارج لدورهم في دعم الصادرات الزراعية .