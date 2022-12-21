وزير الزراعة يعلن عن استكمال خطط تطوير حديقة الحيوان

أكد السيد القصير وزير الزراعة في تصريحات له اليوم أنه يتم حالياً تطوير حديقة انطونيادس بالاسكندرية ، وجاري استكمال اجراءات طرح تطوير حديقتى الحيوان والأورمان بعد الحصول على الموافقات اللازمة بالشراكة مع خبرات محلية ودولية تستهدف تحقيق طفرة في الخدمات الترفيهية المقدمة للمواطنين مع الحفاظ على النسق والشكل التاريخي لهم،

وأكد الوزير انه فيما يخص مشروعات المسئولية المجتمعية، انه تم الموافقة على عدد 2075 مشروع من مشروعات النفع العام لأنشاء جامعات ومدارس ومستشفيات وصرف صحى ومساجد وكنائس ومراكز شباب بالقرى وغيرها من أنشطة النفع العام بمساحة بلغت 17250 فدان، منها عدد 1129 مشروع لصالح مبادرة حياة كريمة بمساحة اجمالية 3077 فدان على مستوي الجمهورية.

واكد القصير، أن الوزارة تتولى بالاشتراك مع كل المسئولين بالوزارات ذات الصلة والمحافظات المختلفه بإتخاذ كل ما يلزم للقضاء على ظاهرة التعدي على الاراضي الزراعية، التى أدت إلى تآكل مساحات من الأراضى الزراعية فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة إلى تدعيم ملف الأمن الغذائى بإضافة مساحات جديدة للأراضي الزراعية.

كما استعرض الوزير، الخدمات الزراعية التي تقدم للفلاح والمزارع المصري ومنها توفير الأسمدة المدعومة لصغار المزارعين، وتوفير التقاوي المعتمدة عالية الانتاجية مبكرة النضج وبأسعار مدعمة ، خدمات تحسين التربة وتقديم الميكنة الزراعية والتسوية بالليزر والزراعة بالسطارات وتطهير المساقي ، الخدمات الارشادية والحملات القومية للنهوض بالمحاصيل ، دعم مباشر لمزارعي قصب السكر فى الميكنة ومكافحة الآفات ، دعم تطوير وتحديث الري ، تنفيذ القوافل البيطرية والتناسلية ورعاية رؤوس الماشية ، تيسيير الحصول على قروض المحاصيل للمزارعين والبتلو لصغار المربين بفائدة ميسرة ، خدمات التحول الرقمي للحيازات وميكنة الخدمات الزراعية ، تسجيل ومراقبة تداول مستلزمات الانتاج مثل ( تقاوي ،مبيدات ، مخصبات ، اعلاف ، امصال ولقاحات ، ادوية بيطرية الخ) الخدمات البحثية لتطوير قطاع الزراعة والانشطة المرتبطة ، بالاضافة إلى خدمات دعم مزارعي المناطق البدوية والحدودية وغيرها.