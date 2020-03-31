اقتصاد وأسواق

وزير الزراعة يعلن زيادة الفئات التمويلية التسليفية بنسبة 50% من تكلفة المحصول

رفعت وزارة الزراعة معدل قروض المحاصيل الزراعية
الصاوي أحمد 9:09 م, الثلاثاء, 31 مارس 20 9:09 م, الثلاثاء, 31 مارس 20

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صرح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم الفلاح والمزارعين وتقديم التمويل لهم بالقدر الذى يتناسب مع تكاليف المحاصيل والخضراوات والفاكهة
قامت وزارة الزراعة متمثلة في مركز البحوث الزراعية بالتنسيق مع البنك الزراعي المصرى لإعادة دراسة ومراجعة تكاليف كل المحاصيل، بحيث تتم زيادة الفئات التسليفية التمويلية لكل محصول، بما يتناسب مع قيمة التكلفة وبنسبة مؤثرة منها.

وأضاف القصير أنه تم إجراء هذه الدراسات والمراجعات وانتهت إلى موافقة البنك الزراعي على رفع هذه الفئات بنسب تتراوح ما بين 20% إلى 50%؜ حسب معدل الزياده فى التكاليف.

الجدير بالذكر أن التمويل الذى يقدم للفلاح والمزارع المصرى لتمويل المحاصيل النباتية والبستانية وغيرها بفائدة مخفضة قدرها 5%؜ سنويًا، وأن الدعم الذى يقدم من الدولة لهذا النوع من التمويل يبلغ 7% سنويًا، وبما يعادل حوالى من 500 مليون جنيه دعما سنويًا على الأقل، بالإضافة إلى أن هناك برامج تمويلية أخرى متعددة منخفضه العائد تهدف إلى دعم الفلاح والمزارع المصرى.

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بقلم الصاوي أحمد

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