اقتصاد وأسواق

وزير الزراعة يعلن دخول أول شحنة برتقال مصري الأسواق اليابانية

بعد تنفيذ جميع طلبات الحجر الزراعي الياباني واستيفاء المواصفات الفنية اليابانية الشديدة
الصاوي أحمد 11:42 ص, الثلاثاء, 6 أبريل 21 11:42 ص, الثلاثاء, 6 أبريل 21

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أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن دخول اول شحنة برتقال الي اليابان بنجاح بعد تنفيذ جميع طلبات الحجر الزراعي الياباني واستيفاء المواصفات الفنية اليابانية الشديدة والتي تعتبر هي الأصعب على مستوى العالم.

وأضاف القصير، أن جميع إجراءات الفحص في الميناء الياباني على البرتقال المصري تمت بنجاح وجاءت كلها مطابقة لجميع الاشتراطات اليابانية والمقاييس الدولية وذلك بشهادة اليابانيين الذين أشادوا بالمنظومة الرقابيه التي يقوم بها الحجر الزراعي المصري على الصادرات.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه على مدار عام 2019 كثف الحجر الزراعى المصرى مفاوضاته مع الجانب اليابانى حيث تم الاتفاق على خطة العمل لبدء التصدير بعد الانتهاء من الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة فى اليابان والتي انتهت بنشر قرار بفتح السوق اليابانية أمام أصناف الموالح المصرية في الجريدة الرسمية اليابانية.

‏ومن جانبه قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري، إن فتح السوق اليابانى بمثابة التحدى الأكبر الذى خاضه الحجر الزراعى السنوات الأخيرة في مجال فتح الأسواق الجديدة وذلك نظرا للاشتراطات الحجرية المكثفة من الجانب اليابانى وصعوبة المفاوضات، إلا أن فتح هذه السوق أمام الصادرات المصرية يعتبر بمثابة علامة الجودة العالمية والتى تشهد بها جميع دول العالم خلال الفترة الماضية واحتلال مصر المراكز المتقدمة فى الصادرات كالمركز الأول عالميا فى تصدير البرتقال.

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والجدير بالذكر أن وزير الزراعة كان قد أعلن في شهر نوفمبر الماضي عن فتح الأسوق اليابانية لأول مرة أمام جميع الموالح المصرية بعد العديد من المفاوضات الجادة.

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بقلم الصاوي أحمد

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