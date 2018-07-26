وزير الزراعة يعلن تدشين الجمعية الإفريقية للتعليم البيطري

الصاوي أحمدأعلن الدكتور عز الدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تدشين الجمعية الافريقية للتعليم البيطري والهيئات التشريعية، فضلاً عن إطلاق شبكة الشباب والمرأة للأعمال في مجال الثروة الحيوانية بقارة إفريقيا.جاء ذلك خلال مؤتمر عموم إفريقيا بشأن مؤسسات التعليم البيطري، والمجالس التشري

الصاوي أحمد

أعلن الدكتور عز الدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تدشين الجمعية الافريقية للتعليم البيطري والهيئات التشريعية، فضلاً عن إطلاق شبكة الشباب والمرأة للأعمال في مجال الثروة الحيوانية بقارة إفريقيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر عموم إفريقيا بشأن مؤسسات التعليم البيطري، والمجالس التشريعية البيطرية وشبكات الأعمال التجارية الزراعية للنساء والشباب في قطاع الموارد الحيوانية، بحضور الدكتورة مني محرز نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتورة احمد الصوالحي مدير المكتب الإفريقي للثروة الحيوانية، و”جوزيفا ليونيل كوريا ساكو” مفوض الاتحاد الإفريقي للاقتصاد الريفي والزراعة، ومشاركة أكثر من 300 مشارك من القارة الافريقية، وممثلي الاتحادين الافريقي والاوروبي، وأعضاء الرابطات الافريقية.

وأكد وزير الزراعة أن التنمية الإفريقية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقطاع الموارد الحيوانية، مع الآخذ في الاعتبار أن معظم الأراضي في قارة افريقيا إما أرض قاحلة أو شبه قاحلة، مما يجعلها أكثر ملاءمة للإنتاج الحيواني منها إلى إنتاج المحاصيل.