اقتصاد وأسواق

وزير الزراعة يعلن اعتماد الهند كمنشأ جديد لاستيراد القمح

الزراعة تعتمد الهند كمنشأ لاستيراد القمح
الصاوي أحمد 11:25 م, الخميس, 14 أبريل 22 11:25 م, الخميس, 14 أبريل 22

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أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن اعتماد دولة الهند كدولة منشأ لاستيراد القمح وفقا للتقرير الذي تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة المتواصلة لفتح مناشئ جديدة وتأمين واردات مصر من القمح كسلعة استراتيجية.

وكان وزير الزراعة قد وافق على سفر وفد فني من الوزارة إلى الهند برئاسة المهندس إسلام فرحات، مشرف وحدة تحليل مخاطر الافات بالحجر الزراعي لاستكمال الدراسات الفنية التي يجريها الحجر الزراعي وبحث إمكانية استيراد الاقماح من الهند وذلك في ظل التوجه الحكومي لتنويع مناشيء الاستيراد للسلع الاستراتيجية للحد من أية تأثيرات سلبية قد تهدد الامن الغذائي بما فيها التأثيرات الناتجة عن الازمة الروسية الاوكرانية وأزمات التغير المناخي والجفاف.

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وقال فرحات إنه وعلى مدار عدة أيام اطلع الوفد المصري علي نظم الصحة النباتية الهندية والتفتيش والرقابة علي صادرات الحبوب واساليب المكافحة والمقاومة للافات مع اتمام زيارات ميدانية للحقول ومخازن الحبوب بأقاليم مختلفة مثل أقليم madya pradesh، وPunjab وغيرها من أماكن زراعة الأقماح حيث يجري الحصاد.

كما تمت زيارة مدينة Mumbai للإطلاع علي إجراءات التصدير والمعامل الحكومية المعتمدة من الحجر الزراعي الهندي.

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وانتهي التقرير الفني للدراسة الي وضع الاشتراطات الفنية الخاصة بمعايير الصحة النباتية واللازمة لاستيراد القمح التمويني الخاص بإنتاج الخبز وكذلك باستيراد قمح الديورم واللازم لصناعة المكرونة وغيرها من المنتجات الغذائية.

كما بحث الوفد المصري مع مسؤلي وزارة الزراعة الهندية وممثلي الحجر الزراعي الهندي إمكانية تعزيز التعاون بين الجانبين بما فيها تسهيل انسياب حركة الصادرات الزراعية المصرية إلى الهند.

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وأشاد فرحات بالدعم الذي قدمه السفير وائل حامد سفير مصر بالهند للوفد المصرى خلال الزيارة وكذلك الوزير المفوض التجاري مصطفي شيخون رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري بنيودلهي.

ومن ناحيته قال د. أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري إن الحجر يعمل جاهدا علي تنويع مناشئ الاستيراد إضافة الي فتح الأسواق الجديدة أمام صادرات مصر الزراعية لضبط الميزان التجاري مع الدول المختلفة والحد من إية مخاطر علي سلاسل الإمداد والتوريد.

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بقلم الصاوي أحمد

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