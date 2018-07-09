وزير الزراعة يعد «الفلاحين» بالقضاء على مرض الجلد العقدى

الصاوى أحمدوعد الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأرضى بالعمل على حل كل المشكلات التى تواجه الفلاحين والمزارعين، خصوصا مشكلة انتشار مرض الجلد العقدى الذى ظهر مؤخرا، وأكد على القضاء على هذا المرض نهائيا خلال الفترة المقبلة، من جانبه قال محمد عبدالستار نائب النقيب العام للفلاحين، إن

الصاوى أحمد

وعد الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأرضى بالعمل على حل كل المشكلات التى تواجه الفلاحين والمزارعين، خصوصا مشكلة انتشار مرض الجلد العقدى الذى ظهر مؤخرا، وأكد على القضاء على هذا المرض نهائيا خلال الفترة المقبلة، من جانبه قال محمد عبدالستار نائب النقيب العام للفلاحين، إنه طلب من الوزير العمل على استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح وقصب السكر، لزيادة الإنتاج والحد من ندرة المياه وعودة المرشد الزراعى بكل قرية ونجع لتعريف الفلاح وتزويده بكل ما هو جديد فى المجال الزراعى والأنشطة الزراعية بشتى أنوعها، والقيام بحملات قومية للمحاصيل الاستراتيجية، وتقدم له خدمات إنتاجية متمثلة فى بعض التقاوى وتسوية الأرض، بالإضافة إلى تفعيل دور البنك الزراعى المصرى بتوفير الآلات وأن يمد الفلاح بالمستلزمات الزراعية، ومنحة القروض الميسرة بفوائد بسيطة لأن دوره فى المقام الأول خدمى متخصص وليس بنكاً تجارياً.

جاء ذلك فى لقاء الوزير، بنقيب الفلاحين عماد أبوحسين، ووفد مرافق له من أعضاء مجلس النقابة،حيث رحب الوزير بالوفد وتقدم وفد الفلاحين بالتهنئة له على توليه حقيبة وزارة الزراعة، متمنين له التوفيق والنجاح والعمل لصالح الفلاح خلال الفترة المقبلة.

وتطرق اللقاء إلى بحث مطالب الفلاحين وحلها للنهوض بالزراعة المصرية وزيادة الإنتاج خاصة توفير مستلزمات الإنتاج.

وطالب نقيب الفلاحين، بتفعيل التأمين الصحى على الفلاحين ومطالبة وزارة الصحة باستخراج بطاقات الرعاية الصحية لتسليمها لهم عن طريق الجمعيات الزراعية، لتفعيل المنظومة، بالإضافة إلى الحيازة الإلكترونية، التى يطلق عليها ” كارت الفلاح” لوصول الدعم لمستحقيه والقضاء على الحيازات الوهمية.



كما ناشد الوزير بالتوسع فى الإنتاج السمكى والمشروعات التنموية والثروة الحيوانية، مشيراً إلى أن الفلاح المصرى يأمل فى توفير مستلزمات الإنتاج والأسمدة والتقاوى لرفع الإنتاجية، وحل جميع المشاكل التى تواجهه، ودعم أسعار المحاصيل الزراعية، خاصة القطن والقمح، وربط المزارع بالأسواق لتيسير وصول المنتجات إلى الأسواق بما يحقق تخفيضا مناسبا فى أسعارها والاستجابة لاحتياجات المواطنين من المحاصيل والسلع الزراعية، ومشاركتهم فى جميع المشروعات القومية ليكون الفلاح شريكا فى صناعة نهضة مصر.



وأوضح الأمين العام للفلاحين النوبي أبو اللوز، أن الدكتور عز الدين ابوستيت وزير الزراعة رحب بعقد لقاءات اسبوعية مع جميع الفلاحين للتعرف على مشاكلهم والوقوف على حلها، مؤكدا أنه طالب الوزير بتحديد سعر عادل لكل المحاصيل الزراعيه الرئيسية وفقا للتكاليف الفعلية خاصة بعد زيادة المدخلات والمحروقات لعدم استقرار سعر الصرف، بالإضافة إلى مطالبته بالتنسيق مع الوزارات المعنية بتحديد الأسعار قبل الزراعة حتى تكون هناك ثقة بين الدوله والفلاح لزيادة المساحات المزروعة من المحاصيل الاستراتيجية وزيادة الإنتاج لأن شراء المحاصيل من المزارعين بالأسعار العالمية، يخفف من العبء الواقع على الفلاح منذ عقود، ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ خطة الرئيس السيسى للنهوض بقطاع الزراعة وربط المزارع بحيازته، التى ستحقق له الربحية.

حضر اللقاء أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة العامة للفلاحين الزراعيين، والدكتور محمد مسعد رئيس اللجنة العامة للاستثمار بالنقابة، وحمدي فؤاد نقيب الفلاحين بالمنوفية والمستشار الإعلامي صديق العيسوي، وعدد من كبار الفلاحين بالمحافظات المختلفة.