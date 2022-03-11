وزير الزراعة يطمئن المصريين: نتوقع 10 ملايين طن قمح إنتاجية لهذا العام

طمأن السيد القصير وزير الزراعة خلال زيارته لأسوان اليوم قائلا إن محصول القمح هذا العام مبشر بالخير، والمساحة المنزرعة منه تجاوزت 3.6 مليون فدان والإنتاجية المتوقعة حوالي 10 ملايين طن خلال الموسم الحالي.

وأجرى الوزير جولة اليوم بمحافظة أسوان لتفقد بعض المشروعات الزراعية وعدد من مرافقيه.



وقال القصير إن زيارة حقل قمح في أسوان اليوم لم تكن في برنامج الجولة التفقدية ولكنها تأتي في إطار اهتمام الدولة بمحصول القمح وتقديم كافة أوجه الدعم للمزراعين لإنتاج المحاصيل الاستيراتيجية مشيرا إلى أن هذه المزرعة تبلغ مساحتها حوالي 3500 فدان منها حوالي 1100 فدان مزروعة بالقمح وتعمل بالطاقة الشمسية وتستخدم أساليب الري الحديثة التي تسهم في زيادة الإنتاجية وترشيد استهلاك المياه كما تم زراعتها بأفضل أصناف القمح التي استنبطها مركز البحوث الزراعية التابع للوزارة.



وزير الزراعة أرسل ايضا رسالة طمأنة للمستثمرين وقال إن الدولة تدعم الاستثمار الأجنبي في كافة المجالات وخاصة الزراعة وأن مناخ الاستثمار في مصر آمن وواعد ومضمون ويحقق أعلى ربحية.



القصير طالب صاحب مزرعة القمح بتوريد المحصول للدولة مشيرا الى اتخاذ الحكومة لكافة إجراءات تسهيل توريد القمح وتقاضي الثمن