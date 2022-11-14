وزير الزراعة يطلق مبادرة «التكيف والمرونة المناخية»

شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صباح اليوم الاثنين في جلسة إطلاق مبادرة التكيف والمرونة المناخية في قطاع المياه “AWARE” بحضور د هانى سويلم وزير الموارد المائية والري و إلينا ماناينكوفا نائبة مدير عام المنظمة العالمية للأرصاد الجوية على هامش مشاركته في قمة المناخ cop27 المنعقدة حاليا بمدينة شرم الشيخ.

وخلال كلمته أمام الجلسة رحب “القصير” بالحضور والمشاركة في قمة الأطراف وأكد أنه لا زراعة بدون مياه حيث أن أكثر من 75% من مصادر المياه في العالم يتم توجيهها لخدمة الزراعة .

كما أكد على تأثير التغيرات المناخية كثيرا على قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به والعاملين فيها ،وأن التغيرات المناخية تؤثر أيضا على المياه ومصادرها من حيث الكمية والجودة والتوقيتات، ولذلك مثلما تم إطلاق مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام FAST في يوم التكيف والزراعة في الثاني عشر من نوفمبر هنا في شرم الشيخ كان من المهم اليوم إطلاق مبادرة التكيف والمرونة ،وزيادة مرونة القطاع المائى وتمكينه من مواجهة التحديات التي يتعرض لها خاصة في المناطق الهاشة والمهمشة والقريبة من سواحل البحار مع إدخال التكنولوجيا اللازمة للإسراع في تنفيذ هذه المشروعات .