وزير الزراعة يضع حجر الأساس لمزرعة سمكية في جنوب سيناء

الصاوي أحمد



تفقد الدكتور عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المشروعات الزراعية بمحافظة جنوب سيناء، يرافقه المحافظ اللواء خالد فودة، والدكتور ايمن عمار رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية والمهندس عاطف حامد وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء .



وقام وزير الزراعة بوضع حجر الأساس لمزرعة سمكية تابعة لهيئة الثروة السمكية كما تفقد مشروع بحثي تابع لمعهد علوم البحار بأكاديمية البحث يهدف إلى تقديم الدعم الفني لخزنات المياه كما تفقد مزرعة حيوانات تابعة لمؤسسة مصر الخير وأيضا مزروعة متكاملة لانتاج الفاكهة والخضراوات والأسماك ملك لأحد المواطنين .



وأكد د عزالدين ابوستيت وزير الزراعة أن الوزارة تقدم كل الدعم للقطاع الخاص وللمستثمرين في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية لأنهم يعملون في ظروف صعبة

وأشار إلى أن الوزارة تذلل كافة العقبات أمامهم وأضاف أن محافظة جنوب سيناء تتمتع بمواد طبيعة كبيرة سوف يتم تعظيمها في الفترة القادمة.



كما أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على أهمية الزراعة لتوفير الغذاء وفرص العمل لأهالي سيناء وأيضا فتح مجالات جديدة بجانب السياحة وأن إمكانيات مدينة الطور الزراعية تستطيع توفير الغذاء للمحافظة بالكامل وللسياحة أيضا.

