وزير الزراعة يصدر حركة تغييرات بالوزارة والهيئة الزراعية وصندوق الموازنة

الصاوي أحمدأصدر الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حركة تغييرات كبرى بديوان الوزارة وهيئاتها المختلفة شملت تغيير ونقل 5 قيادات بالوزارة.وقرر أبو ستيت تكليف المحاسب شريف كامل على الليثي رئيس قطاع الشئون المالية والتنمية الإدارية للقيام بأعمال مدير الهيئة العامة لصندوق الموا

الصاوي أحمد

أصدر الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حركة تغييرات كبرى بديوان الوزارة وهيئاتها المختلفة شملت تغيير ونقل 5 قيادات بالوزارة.

وقرر أبو ستيت تكليف المحاسب شريف كامل على الليثي رئيس قطاع الشئون المالية والتنمية الإدارية للقيام بأعمال مدير الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية، وذلك لحين شغلها طبقاً لأحكام القانون، وذلك وفقاً للقرار الوزاري رقم 918 لسنة 2018، كما أصدر القرار رقم الوزاري 915 لسنة 2018 بنقل المهندس الزراعي سامي محمد عبدالحميد الكمشيشى – رئيس قطاع الشئون الاقتصادية من الدرجة الممتازة بديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى وظيفة غير قيادية مستشار (أ) بذات الجهة وإنهاء ندبه للعمل رئيساً لمجلس إدارة الهيئة الزراعية المصرية.

وأصدر وزير الزراعة القرار الوزاري رقم 916 لسنة 2018، بتكليف الدكتور خالد توفيق محمد عثمان – رئيس بحوث بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني بالعمل رئيساً لمجلس إدارة الهيئة الزراعية المصرية، وذلك بالإضافة لعمله، كما قرر نقل المهندس الزراعي هشام أحمد كمال فاضل – رئيس الإدارة المركزية لشئون الملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلى وظيفة غير قيادية مستشار (ب) بالهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية وانهاء تكليفه قائما بأعمال مدير الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية، وفقاً للقرار الوزاري رقم 917 لسنة 2018.

وقرر تكليف الدكتور محمد عز الدين زكريا، مدير عام الإدارة العامة للتمويل المحلي والأجنبي – بالقيام بأعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لحين شغلها وفقاً لأحكام القانون، وفقاً للقرار الوزاري رقم 919 لسنة 2018.