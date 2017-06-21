وزير الزراعة يشكر السيسي على وقف ضريبة الأطيان

بعث الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، برقية شكر الى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقراره الخاص بوقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة 3 سنوات.

وقال البنا في برقيته التي أرسلها الى الرئيس، أنه وبالإصالة عن نفسه وبالنيابة عن جموع فلاحي جمهورية مصر العربية والعاملين بالقطاع الزراعي، يتقدمون الى الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص الشكر والتقدير، لقراره بوقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة 3 سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي.

وأشار وزير الزراعة الى ان ذلك القرار يستهدف في الأساس الفلاح المصري البسيط وصغار المزارعين، ورفع العبء عن كاهلهم، وهو ما يؤكد على دعم القيادة السياسية للفلاح والذي يمثل شريحة كبيرة من المجتمع المصري، كذلك باعتباره العمود الفقري للأمن الغذائي المصري.

وأوضح البنا، ان تقديم كافة أشكال الدعم للفلاح البسيط ومساندته وتوفير كافة مستلزمات الانتاج الزراعي له يأتي في المقام الأول وعلى رأس أولويات الحكومة والقيادة السياسية في مصر، لرفع مستوى معيشته وتحسين أحواله.

واختتم وزير الزراعة برقيته الى الرئيس السيسي داعيا الله له بسداد الخطى ودوام التوفيق بما فيه الخير لبلدنا الحبيبة، ولمصر والمصريين جميعا بكل سلامة وعزة واستقرار.