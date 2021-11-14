اقتصاد وأسواق

وزير الزراعة يشدد على تنفيذ تعليمات الحكومة بشأن غير الحاصلين على لقاح كورونا

بمتابعة تنفيذ تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بكل دقة وحسم، والخاصة بمنع دخول الموظفين غير الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى مقار عملهم
الصاوي أحمد 3:41 م, الأحد, 14 نوفمبر 21 3:41 م, الأحد, 14 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

شدد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على كل قيادات القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، بمتابعة تنفيذ تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بكل دقة وحسم، والخاصة بمنع دخول الموظفين غير الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى مقار عملهم، اعتبارًا من غد الاثنين الموافق 15 نوفمبر الحالي.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ برنامج لتوفير اللقاحات مجانًا لجميع العاملين بالوزارة، وكل من أخذ اللقاح حصل على شهادة تفيد ذلك، هذا إضافة إلى أن وزارة الصحة أصدرت تطبيقًا لسهولة التعرف على موقف كل مواطن من حيث حصوله على اللقاح من عدمه.

اقرأ أيضا  «الزراعة» تعلن إقامة النسخة الثالثة من مهرجان العسل المصري بحديقة الأورمان 24 نوفمبر

كما يبدأ غدًا الاثنين تفعيل قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بعدم السماح بعد يوم ‪15 نوفمبر‬ المقبل، بدخول أي موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجري تحليل ‪PCR‬ كل أسبوع، كما تقرر بداية من ‪1 ديسمبر‬ المقبل عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح. 

اقرأ أيضا  معهد بحوث وقاية النباتات ينظم دورة تدريبية عن مكافحة الآفات بسوهاج

كما يمنع أى طالب لم يتلق اللقاح من دخول جامعته، وتبدأ الجامعات فى تطبيق القرار بداية من الغد.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم الصاوي أحمد

ملف الكاتب الصاوي أحمد

اقرأ أيضاً

برلمانيان يقترحان تعديلاً في قانون المالية الموحد .. والحكومة توافق مبدئيًا

ياسمين فواز 3:46 م, الأحد, 14 نوفمبر 21

وزير التعليم العالى يعلن بدء التجارب السريرية للقاح كورونا المصرى «كوفى فاكس»

جهاد سالم 3:35 م, الأحد, 14 نوفمبر 21

وزيرة التجارة : ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الشحن والمواد الخام تحديات تؤثر على مصر

منتصر محمود 3:14 م, الأحد, 14 نوفمبر 21

تعرف على مواعيد صرف مرتبات نوفمبر للعاملين بالدولة

منى عبدالباري 2:34 م, الأحد, 14 نوفمبر 21

مجلس النواب يوافق علي مواد الإصدار بمشروع قانون المالية العامة الموحد

ياسمين فواز 2:19 م, الأحد, 14 نوفمبر 21

سعر القمح عالميا اليوم الأحد 14-11-2021

الصاوي أحمد 1:34 م, الأحد, 14 نوفمبر 21