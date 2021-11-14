وزير الزراعة يشدد على تنفيذ تعليمات الحكومة بشأن غير الحاصلين على لقاح كورونا

شدد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على كل قيادات القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، بمتابعة تنفيذ تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بكل دقة وحسم، والخاصة بمنع دخول الموظفين غير الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى مقار عملهم، اعتبارًا من غد الاثنين الموافق 15 نوفمبر الحالي.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ برنامج لتوفير اللقاحات مجانًا لجميع العاملين بالوزارة، وكل من أخذ اللقاح حصل على شهادة تفيد ذلك، هذا إضافة إلى أن وزارة الصحة أصدرت تطبيقًا لسهولة التعرف على موقف كل مواطن من حيث حصوله على اللقاح من عدمه.

كما يبدأ غدًا الاثنين تفعيل قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بعدم السماح بعد يوم ‪15 نوفمبر‬ المقبل، بدخول أي موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجري تحليل ‪PCR‬ كل أسبوع، كما تقرر بداية من ‪1 ديسمبر‬ المقبل عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح.

كما يمنع أى طالب لم يتلق اللقاح من دخول جامعته، وتبدأ الجامعات فى تطبيق القرار بداية من الغد.