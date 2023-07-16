وزير الزراعة يشدد على المرونة في صرف الأسمدة للمزارعين

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا لمتابعة منظومة صرف الأسمدة بحضور بعض قيادات الوزارة ورؤساء الجمعيات العامة للإصلاح الزراعي والائتمان واستصلاح الأراضي وشركة البنك الزراعي للتنمية الزراعية .



وتابع برامج الشحن والتوريد والأرصدة والاحتياجات كما شدد على تسهيل إجراءات صرف الأسمدة على المزارعين خاصة بعد إدخال التحول الرقمي في منظومة الأسمدة ووضع آليات جديدة للرقابة.



القصير أكد توافر الأسمدة والتزام الشركات بتوريد حصة وزارة الزراعة البالغة 55% من إجمالي إنتاج المصانع.



وزير الزراعة وجه بالمرونة في الصرف لحين الانتهاء من الحصر النهائي وعدم تكديس الأسمدة في المخازن مشيرا إلى أنه سيتم محاسبة المقصرين أو المتلاعبين في صرف الأسمدة.



القصير وجه أيضا قيادات الوزارة بتكثيف المرور الميداني على الجمعيات الزراعية بجميع محافظات الجمهورية لمتابعة صرف الأسمدة والتواصل المستمر مع المزراعين لحل المشاكل التي تواجههم.



وفي نهاية الاجتماع أكد وزير الزراعة أنه سيتابع بنفسه منظومة صرف الأسمدة لضمان وصولها للمزارعين.