وزير الزراعة يشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة للوقاية من «كورونا»

اعتبارا من غد السبت لن يسمح بتواجد العاملين سواء بديوان عام الوزارة أو جميع القطاعات التابعة لها بدون ارتداء الكمامات

أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تعليمات مشددة لجميع قيادات الوزارة والعاملين بها للالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

وأكد الوزير أنه اعتبارا من غد السبت لن يسمح بتواجد العاملين سواء بديوان عام الوزارة أو جميع القطاعات التابعة لها بدون ارتداء الكمامات الواقية، وأيضا عدم التعامل مع أي مواطن لا يرتدي الكمامة.

كما أكد وزير الزراعة أيضا على مسئولية قيادات الوزارة في تنفيذ هذه التعليمات التزاما بقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن .

ووجه بالتوسع في تقديم الخدمات الزراعية للمواطنين والمزارعين من خلال شبكة الإنترنت والتعامل الإلكتروني للحد من انتقالهم والتعامل المباشر معهم من أجل منع انتشار الفيروس

وناشد وزير الزراعة جميع المزارعين والعاملين في مجال الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.