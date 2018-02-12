وزير الزراعة يشارك في اجتماعات الدورة 41 لمجلس محافظي الإيفاد بروما

الصاوي أحمديشارك الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في اجتماعات الدورة الحادية والأربعين لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، والتي تُعقد في العاصمة الإيطالية روما، خلال الفترة من 12 إلى 15 فبراير.وأكد وزير الزراعة – في تصريحات صحفية قبيل مغادرته الق



الصاوي أحمد

يشارك الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في اجتماعات الدورة الحادية والأربعين لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد”، والتي تُعقد في العاصمة الإيطالية روما، خلال الفترة من 12 إلى 15 فبراير.

وأكد وزير الزراعة – في تصريحات صحفية قبيل مغادرته القاهرة-، أهمية الدور الذي يقوم به “الإيفاد” في تحقيق التنمية الزراعية على مستوى العالم، وخاصة فيما يتعلق بمكافحة الجوع والفقر في المناطق الريفية بالبلدن النامية.

وأشار البنا إلى أن هناك تعاون مثمر وجاد بين مصر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية منذ بداية تأسيسه، حيث تم التعاون في تنفيذ مشروعات تنموية شاملة في المناطق الحدودية والأكثر إحتياجاً في مصر، ودعم صغار المزارعيين والمربيين فيها.

وأوضح وزير الزراعة أنه من المقرر ان يلتقي خلال زيارته لروما نظرائه من الدول المختلفة، أعضاء مجلس محافظي الصندوق، للتباحث حول سبل تكثيف التعاون بين مصر وهذه الدول في المجال الزراعي، وذلك في إطار تبادل الخبرات والتجارب والتكنولوجيات الحديثة في الزراعة لتحقيق التنمية الزراعية.

وأشار البنا الى انه سيلتقي أيضاً وعدد من ممثلي المؤسسات والهيئات الدولية العاملة في الزراعة، لاسيما كبار مسئولي صندوق الايفاد، لاستعراض الخطوات التي طبقتها مصر مؤخراً من أجل تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، في ظل المشروعات القومية الزراعية الكبرى، فضلاً عن بحث التعاون في مجال ادارة وترشيد استخدام المياه، والذي تعطيه مصر اولوية كبرى في الوقت الراهن.