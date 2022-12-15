وزير الزراعة يسلم شهادات تدريب لـ59 مبعوثًا في ختام برامج صحة الحيوان والتنمية الريفية

سلم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، شهادات 59 مبعوثا من 30 دولة إفريقية وآسيوية وأوروبية بعد مشاركتهم في البرامج التدريبية بمجالات إنتاج وصحة الحيوان وإدارة الأراضي والمياه والتنمية الريفية، في إطار التنسيق المستمر بين وزارتي الزراعة والخارجية.

رحب القصير بالحضور من السفراء ، فضلًا عن المبعوثين الذين اتموا البرامح التدريبية، لافتا إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية المصرية، بتقديم كل سبل الدعم، للاشقاء من الدول المختلفة، وأن مصر تفتح أبوابها للجميع لمزيد من الترابط والتعاون والدعم.

ووجه وزير الزراعة الشكر إلى العاملين بالعلاقات الزراعية الخارجية، والمركز الدولي المصري للزراعة، لقيامهم على تنظيم الدورات التدريبية للاشقاء من الدول المختلفة، وتنسيقها، وخروجها بشكل جيد، يليق بالدولة المصرية.

وأكد الوزير ان مسألة الامن الغذائي أصبحت قضية شائكة، خاصة بعد الأزمات التي مر بها العالم مؤخرا، بداية من جائحة كورونا، والحرب الروسية الاوكرانية، كذلك قضية التغيرات المناخية، لافتا إلى أنه علينا بذل كل الجهود لدعم ملف الأمن الغذائي، في جميع المجالات،

وأشار “القصير” إلى أن الدولة المصرية نجحت من خلال استضافة قمة المناخ، في ادخال برامج التكيف والأمن الغذائي، والاهتمام بالزراعة، كذلك تم إطلاق مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام، لحشد التمويل لقضايا الزراعة والأمن الغذائي.

وأشار وزير الزراعة كذلك إلى المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية الريف المصري “حياه كريمة”، والتي غيرت وجه الحياه في الريف، لتحقيق مستدامة واحتوائية وفرص عمل.

ومن جانبه قال الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة أن المشاركين يمثلون دول

ألبانيا – اندونيسيا – بنين- بوركينا فآسو – بوروندي – الكاميرون – الهند – تنزانيا – تشاد – زامبيا – مالي- ماليزيا – موريتانيا – موريشيوس – نيبال – الرأس الأخضر- غينيا – الأردن – مدغشقر – سيريلانكا- منغوليا – المغرب – النيجر – عمان – باكستان – السودان – جنوب السودان – ليبريا – تايلاند– توجو. مشيرا إلى حضور سفراء بعض هذا الدول لمراسم تسليم الشهادات وختام الدورات التدريبية.

وأضاف موسى: “نعمل وفق استراتيجية وطنية لتعزيز التعاون بين مصر وجميع دول العالم وخاصة دولنا الإفريقية وذلك بتقديم كافة أوجه الدعم الفني اللازم والتعرف على التكنولوجيات الحديثة المستخدمة في الزراعة من خلال إعداد برامج تدريبية في الأنشطة الزراعية المختلفة”.

وأضاف أن مدة البرامج التدريبية الحالية كانت شهرين، واشتملت مراحل تنفيذها على كل من الجانب النظري والجانب العملي والزيارات الميدانية بالإضافة إلى الجانب السياحي.

وتضمنت زيارة لبعض المحافظات والمناطق السياحية لإلقاء الضوء علي أهم معالم مصر التاريخية و الأثرية والتعرف على المكانة التاريخية لمصر علي مر العصور.

وأشاد المشاركون بالبرامج من حيث تغطيته لأوجه احتياجاتهم التدريبية والتعرف على الخبرات المصرية في مجال ” إنتاج وصحة الحيوان – إدارة الأراضي والمياه – التنمية الريفية”.

حضر تسليم الشهارات سفراء وممثلو عدد من الدول الأفريقية والآسيوية والمهندسة سهير الحفني مدير المركز الدولى للزراعة.