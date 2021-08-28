وزير الزراعة يسلم بونات تموين مجانية للسائقين ضمن مبادرة إحلال سيارات الكبود إلى ميكروباص

سلم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى يسلمون عدد ١٢ بون لتموين سيارات الأجرة الجديدة بقيمة ١٠٠٠ جنيه لكل سائق ممن قاموا بإحلال سياراتهم الكبود إلى ميكروباص، وذلك ضمن مبادرة إحلال وتجديد سيارات الكبود إلى ميكروباص بتسهيلات كبيرة من البنك الزراعى المصرى.

وأوضح محافظ قنا أن المبادرة تهدف إلى توفير وسيلة نقل آمنة وآدمية لأهالى المحافظة وكذا إضفاء مظهر حضارى على وسائل المواصلات الداخلية، مشيرا إلى أنه تم تسليم ٩١ سائقا بونات مماثلة كمرحلة أولى من إجمالى ١٦٠ سائقا مستحقا وذلك فى شهر يوليو الماضى، مؤكدا أن هذه المبادرة تأتى فى إطار المشروع القومي الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بهدف تحقيق عائد اقتصادي واجتماعي يتمثل فى توفير وسيلة حضارية للمواطن المصري.

من جانبه أكد علاء فاروق أن البنك الزراعى المصرى يقدم العديد من التسهيلات لملاك السيارات الكبود الراغبين فى تحديث سياراتهم إلى ميكروباص داعيا اياهم إلى سرعة التوجه إلى فروع البنك المنتشرة بمختلف أنحاء المحافظة للاستفادة من تلك التسهيلات، مؤكدا أن الدولة عازمة على تطوير وسائل المواصلات خلال الفترة المقبلة.

والجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد قام بزيارة لمحافظتي الأقصر وقنا تفقد خلالها العديد من المشروعات الزراعية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري.