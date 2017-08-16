وزير الزراعة يسافر إلى بولندا لبحث سبل التعاون بين البلدين

الصاوي أحمد:



يغادر ظهر اليوم الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي القاهرة، متجها إلى العاصمة البولندية وارسو، تلبية لدعوة نظيره البولندي “كرستوف جورجيل”، للاطلاع على التجربة البولندية في النهوض بقطاعي الأغذية والزراعة.



ومن المقرر أن يبحث البنا خلال زيارته لبولندا، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في القطاعات المتعلقة بالزراعة، فضلاً عن تنشيط عمليات التبادل التجاري للحاصلات الزراعية والثروة الحيوانية ومنتجاتهما.



ويعقد وزير الزراعة على هامش الزيارة عدة لقاءات مع المسئولين البولنديين على رأسهم، وزير الزراعة والتنمية الريفية البولندي، ووزير الدولة للعلوم والتعليم العالي، فضلا ًعن ممثلي المعاهد البحثية الزراعية، كما يستعرض الجهود التي بذلتها القيادة السياسية في مصر، والحكومة لتحسين مناخ الاستثمار خاصة في المجال الزراعي، في ظل عدد من المشروعات الزراعية العملاقة.



ويقوم البنا أيضاً بزيارة عدد من المؤسسات والشركات البولندية التي تمتلك خبرة واسعة في تحديث القطاع الزراعي، وعلى رأسها: وكالة السوق الزراعي ووكالة الملكية الزراعية، ومعهد بحوث البساتين وكذلك زيارة أحد أكبر التعاونيات في مجال الألبان.​