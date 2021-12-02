اقتصاد وأسواق

وزير الزراعة يزور أكبر شركة لإنتاج الأمصال واللقاحات في المجر

القصير يزور كبري شركات إنتاج اللقاحات البيطرية عالميا
الصاوي أحمد 12:50 م, الخميس, 2 ديسمبر 21 12:50 م, الخميس, 2 ديسمبر 21

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خلال زيارته الحالية لدولة المجر، زار السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يرافقه الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، شركة سيفا فيليكسا (Ceva Phylaxia) لإنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية وبحث مع رئيس الشركة التعاون في هذا المجال.

تفقد وزير الزراعة أقسام الشركة ومعامل وخطوط الإنتاج مؤكدا خلال الاجتماع مع قيادات الشركة أن مصر تشهد طفرة كبيرة في مجال الثروة الحيوانية والداجنة حيث تقوم بإنتاج حوالي 1.4 مليار طائر سنويا.

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وأشار إلى إمكانية وجود شراكة بين معهد الأمصال واللقاحات التابع لوزارة الزراعة والشركة المجرية وقال إن السوق المصرية كبيرة كما أن مصر هي بوابة إفريقيا، الأمر الذي يفتح الأسواق الأفريقية أمام منتجات الشركة.

كما استمع القصير إلى عرض من رئيس الشركة والتي تعتبر من ضمن أكبر 10 شركات عالمية في هذا المجال حيث تنتج 57 مليار جرعة لقاح سنويا وتستحوذ على 60%من السوق العالمية للأمصال واللقاحات خاصة الداجنة وهي من الشركات التي تنتج أمصالا ولقاحات بيطرية للحيوانات والدواجن وحتى الأمراض التي تنقل من الحيوانات للإنسان ولها فرع بجمهورية مصر العربية.

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وحضر اللقاء انجي السمنودي مستشار السفارة المصرية في المجر.

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بقلم الصاوي أحمد

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