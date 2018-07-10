وزير الزراعة يحيل موظفًا للنيابة لتلاعبه فى شهادات تصدير البطاطس

الصاوى أحمد قرر الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إيقاف موظف بالحجر الزراعى عن العمل وإحالته إلى النيابة الإدارية، للتحقيق فى وقائع تلاعبه فى شهادات الحصاد الخاصة بشحنة بطاطس مصدرة إلى دولة رومانيا، تابعة لإحدى الشركات العاملة فى هذا المجال. وقال وزير الزر

الصاوى أحمد

قرر الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إيقاف موظف بالحجر الزراعى عن العمل وإحالته إلى النيابة الإدارية، للتحقيق فى وقائع تلاعبه فى شهادات الحصاد الخاصة بشحنة بطاطس مصدرة إلى دولة رومانيا، تابعة لإحدى الشركات العاملة فى هذا المجال.

وقال وزير الزراعة إن الموظف حرر 68 شهادة حصاد وهمية، لزيادة الإنتاجية المقررة للمساحات الخاصة بالشركة وصولاً الى زيادة الكميات المسموح بتصديرها بالنظر إلى انتاجية المساحات المزروعة فعلياً، الأمر الذى ترتب عليه قيام الشركة باستقطاب بطاطس مجهولة المصدر وتصديرها بخلاف إنتاج المساحات المعتمدة للشركة للتصدير، مما أدى الى رفض هذه الشحنة وعودتها الى مصر.

وأكد ابوستيت أن الموظف بهذا الأمر أساء استخدام موقعه، وأن مثل هذه التصرفات غير مقبولة بوزارة الزراعة، حيث يضر هذا الأمر بالسمعة التصديرية لمصر، والاقتصاد القومي للبلاد، نتيجة مخالفة الإجراءات والاشتراطات الحجرية المعمول بها، فى ظل الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل فتح أسواق جديدة لها في الخارج.

وشدد الوزير على أنه لن يتم التهاون مع أية مخالفات من هذا القبيل، واصفاً ذلك بالأمن القومي للبلاد، والاضرار به تهمة لا يمكن السكوت عنها، لافتاً الى انه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المقصرين، حفاظا على سمعة مصر وحاصلاتها الزراعية فى الخارج، وعلى ثقة الدول المختلفة فى الإنتاج المصرى.