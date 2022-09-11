وزير الزراعة يحضر فاعليات معرض «صحارى» بمشاركة 600 علامة تجارية من 36 دولة

افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم المعرض الزراعي الدولى “صحارى” يرافقه بعض قيادات وزارة الزراعة وبحضور النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب وكذلك سفراء بعض الدول بمشاركة حوالي 250 شركة متخصصة و600 علامة تجارية في المجالات الزراعية المختلفة من 36 دولة.

وأعرب القصير عن سعادته بما شاهده في المعرض وقال إن المعرض هذا العام يأتي تزامنا مع احتفالات مصر بعيد الفلاح وكذلك النهضة الكبيرة التى تشهدها الزراعة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى لأنها المصدر الرئيسي لتحقيق الأمن والتي أثبتت أهميتها مؤخرا بسبب الأزمات المتكررة التي يشهدها العالم ‏وخلال تجوله أجنحة المعرض وجه القصير بضرورة الاهتمام بالزراعة الذكية والرقمية والذكاء الاصطناعي من أجل زيادة الإنتاجية خاصة وأن المعرض يضم مجموعة من التكنولوجيا المرتبطة بالري الحديث والصوب الزراعية والتقاوى والشتلات والبذور ومستلزمات الإنتاج ‏.

وأضاف القصير أن معرض صحارى فرصة للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والميكنة وايضا منصة مهمة يلتقي من خلالها كل المهتمين بالشأن الزراعي سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والدولي .

وأشار وزير الزراعة إلى النهضة التى شهدتها مصر في مجال الزراعة خلال السنوات الثمانية الماضية بهدف تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وتقليل الفجوة الاستيرادية، لافتا الى ان لدينا مشروعات كثيرة سواء كانت في مجال التوسع الافقي واستصلاح الأراضى، بالاضافة الى التوسع الرأسي، وذلك من خلال استنباط اصناف جديدة، تتأقلم مع التغيرات المناخية وتتحمل الجفاف والملوحة وتوفر المياه.

القصير أشار أيضا إلى استضافة مصر لقمة المناخ cop27 في مدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم مؤكدا أنها فرصة أمام العالم لتوحيد الجهود من أجل تخفيف تأثيرات التغيرات المناخية على الكرة الأرضية .

كما أشار وزير الزراعة إلى المبادرة الرئاسية حياه كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تستهدف تغيير وجه الحياه لحوالي 60 مليون مواطن بالريف المصري، معظمهم من صغار المزارعين والمربين وتهدف تحسين مستوى معيشتهم.

وقال إن الصادرات الزراعية المصرية، تتمتع حاليا بسمعة كبيرة في جميع انحاء العالم، حيث بلغ إجمالي الصادرات هذا العام أكثر من 4.6 مليون طن حتى الآن مشيرا الى احتلال مصر المراكز الاولى في العديد من المحاصيل على رأسها الموالح والفراولة.

وتجدر الإشارة إلى هناك شركات أجنبية عديدة مشاركة في معرض صحارى هذا العام ويشهد زخم من عروض الشركات المتخصصه فى نظم ومستلزمات الرى الحديث كما يشهد أيضا عروض من البنوك لعرض منتجاتهم فى مجال الاجرى بزنس ومنصات لتسويق مستلزمات الانتاج الزراعى ويعد معرض ﺻﺤﺎرى ﻫﻮ المعرض الأكبر للإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويقام سنويا تحت رعاية وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي، ويضم أيضا أجنحة للمعدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج وعلى هامش المعرض تقام ندوات وجلسات نقاشية في المجالات الزراعية المختلفة