وزير الزراعة يحدد 3 أسباب وراء عدم توريد كامل الكميات المستهدفة من القمح المحلي

كشف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن هناك 3 أسباب وراء عدم توريد كامل الكميات المطلوبة من المزارعين خلال موسم توريد القمح المحلي الحالي .

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى في برنامج حديث القاهرة على فضائية القاهرة والناس 1.

وأوضح أن السبب الأول هو احتفاظ بعض المزارعين بكميات من القمح لاحتياجاتهم الشخصية.

و أضاف القصير أن السبب الثاني هو أن بعض المزارعين كان لديهم بعض التعاقدات مع مطاحن القطاع الخاص ، والسبب الثالث أن هناك بعض المزارعين وبعض التجار مازال عندهم القمح لحد دلوقتي تحسباً لأن ممكن الأسعار ترتفع أكثر من ذلك .

يشار إلى أن الحكومة تستهدف توريد 5 ملايين طن قمح محلي من المزارعين خلال موسم التوريد الجاري و الذي بدأ في 1 أبريل الماضي وينتهي في نهاية شهر أغسطس المقبل.

و كان قال القصير أنه تم توريد 4 ملايين طن قمح حتي الآن بنسبة تصل 85٪ من المستهدف من المزارعين .

وكشف القصير أنه سيتم بالتعاون مع وزارة التموين عمل حصر دقيق للأراضي الزراعية و عمل آلية التسعير بحيث تكون مشجعة أكثر و في وقت مبكر.

وتابع القصير أنه يتم التخطيط أيضاً لتحديد أسعار محصول الذرة الصفراء والبيضاء والذي يعد محصول استراتيجي، و تم لاول مرة عمل ضوابط لزراعة الذرة كمحصول تعاقدي.

وأشار القصير إلى أنه تم عمل سعر تعاقدي وتم الإتفاق مع اتحاد منتجي الدواجن بشراء طن الذرة بسعر 6 آلاف جنيه وذلك حماية للمزارع.