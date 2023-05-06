وزير الزراعة يتوجه لواشنطن لحضور مؤتمر قمة المناخ حول الابتكار الزراعي

غادر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى لحضور مؤتمر المناخ الذي سينعقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن في الفترة من 8 – 10 مايو الجاري بدعوة من وزير الزراعة الأمريكي توماس فيلساك .

وأكد بيان صادر عن وزارة الزراعة أنه من المقرر أن يتناول المؤتمر المبادرة الإمارتية الأمريكية حول الابتكار الزراعي، كما يناقش عددا من الموضوعات الهامة التي تتعلق بالمناخ والتأثيرات المناخية العالمية التي يواجهها العالم .



وأضاف أنه من المقرر أن يشارك القصير في الجلسة الافتتاحية وعدد من الجلسات الحوارية التي تتناول قضايا تتعلق بتوجهات الدول وخططها في مجابهة التغيرات المناخية والانبعاثات الكربونية على هامش المؤتمر سوف يعقد القصير مباحثات ثنائية مع المسئولين والمشاركين في المؤتمر .