وزير الزراعة يتوجه إلى بكين للمشاركة في المنتدى الثاني للتعاون «الصيني - الأفريقي»

وزير الزراعة يتوجه إلى بكين

وزير الزراعة يتوجه إلى بكين للمشاركة في المنتدى الثاني للتعاون «الصيني - الأفريقي»
الصاوي أحمد

الصاوي أحمد

3:24 م, الأثنين, 13 نوفمبر 23

غادر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي القاهرة متوجها إلى العاصمة الصينية بكين، للمشاركة في المنتدى الثانى للتعاون الصينى الافريقى فى الزراعة والذي يعقد خلال الفترة من 13-16 توفمبر 2023.

وجاءت مشاركة “القصير” في المنتدى بناءا على دعوة تلقاها من د تانج رينجيان وزير الزراعة والشئون الريفية الصيني.

وعلى هامش المنتدى، سيقوم القصير بعقد لقاءات ومباحثات ثنائية مع السادة وزراء الزراعة والمسئولين المشاركين في المنتدى.

يرافق وزير الزراعة خلال زيارته للصين د سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

الصاوي أحمد

الصاوي أحمد

3:24 م, الأثنين, 13 نوفمبر 23