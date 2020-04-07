وزير الزراعة يتلقى تقريرا عن بدء حصاد محصول القمح

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، عن بدء حصاد محصول القمح الأسبوع المقبل بجميع محافظات الجمهورية وكذلك الفول البلدي.

وقال الشناوي في تصريحات له اليوم، إنه جار حاليا حصاد محصول البنجر وأيضا العروة الشتوية للبطاطس، مشيرا إلي أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام تبلغ حوالي 3 ملايين و402 ألف فدان.

وأكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة أن مساحة المحاصيل الشتوية الأخرى المنزرعة جاءت على النحو التالي 516 ألفا و 358 فدانا بمحصول البنجر، و زراعة 98 ألفا و 101 فدان بمحصول الفول البلدي، و 242 ألفا و 565 فدانا بمحصول الشعير.

ومليون و 382 ألفا و 941 فدانا بمحصول البرسيم، و 23 ألفا و 721 فدانا بمحصول الكتان، و 566 فدانا بمحصول العدس، و 42 ألفا و19 فدانا بمحصول الثوم، فضلاً عن زراعة 192 ألفا و512 فدانا بمحصول البصل.

وأكد حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين لـ”المال” أن بداية حصاد القمح ستنطلق من محافظة الوادي الجديد ثم محافظات الصعيد .

وأوضح عبد الرحمن أن إنتاجية القمح ستكون جيدة الموسم الحالي نتيجة تحسن ووجود مناخ ملائم .