وزير الزراعة يتلقى تقريراً حول أعمال القوافل البيطرية بالدقهلية

الصاوى أحمدتلقى الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريراً حول أنشطة القوافل البيطرية والإرشادية التى تم إرسالها الى قرى محافظة الدقهلية، لدعم وإرشاد وتوعية المربين، وتقديم الخدمات العلاجية للحيوانات بالمجان.ونفذت القوافل البيطرية خدماتها بقرية أويش الحجر بمركز المنصورة،

الصاوى أحمد

تلقى الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريراً حول أنشطة القوافل البيطرية والإرشادية التى تم إرسالها الى قرى محافظة الدقهلية، لدعم وإرشاد وتوعية المربين، وتقديم الخدمات العلاجية للحيوانات بالمجان.

ونفذت القوافل البيطرية خدماتها بقرية أويش الحجر بمركز المنصورة، وقرية بساط كريم الدين بمركز شربين، حيث تم تزويدها بالأدوية اللازمة والأجهزة الحديثة لتشخيص وفحص الحيوانات.

وبحسب التقرير بلغ إجمالى الحالات التي تم تقديم الخدمات العلاجية لها، الى 7503 حالة دواجن، و163 رأس أغنام، و 160 رأسا من الخيول، و 473 رأس أبقار والجاموس، فضلاً عن 10 حيوانات أليفة.

وكلف وزير الزراعة الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات المختلفة، ومركز البحوث الزراعية ممثلاً في معهد بحوث التناسليات الحيوانية ومعهد بحوث الصحة الحيوانية، بتكثيف الحملات البيطرية بالقرى المختلفة فى كل المحافظات، للتيسير على المربين، فضلاً عن التركيز على المناطق الأكثر احتياجاً وتوفير العلاج والتحصينات اللازمة لحيواناتهم، كذلك مراعاة تطبيق التقنيات الحديثة للفحص التناسلي والتلقيح الاصطناعى والجراحة والتحسين، فضلا عن عقد الندوات الإرشادية والتدريب.

وشدد وزير الزراعة على أن عمل القوافل يجب أن يشمل أيضاً تقديم التوعية والإرشاد للمربين، والتعرف على المشاكل التى تواجههم والعمل على حلها فوراً، للتيسير عليهم ورفع العبء عن كاهلهم.