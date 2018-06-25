وزير الزراعة يتفقد مشروع استصلاح الـ20 ألف فدان غرب المنيا

أبوستيت: المشروع تعرض لظروف بيئية صعبة ولا نشكك فى إخلاص العاملين به أو فى إدارته

محرز: مزرعة الإنتاج الحيوانى بالمشروع تعد نواة حقيقية للتنمية فى المنطقة

الصاوى أحمد

تفقد الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وفريق علمي من الخبراء والمتخصصين في مجالات الزراعة والانتاج الحيواني المختلفة بالجامعات المصرية ومركزي البحوث الزراعية والصحراء، مشروع استزراع الـ 20 الف فدان بمنطقة غرب غرب المنيا، للوقوف على الاجراءات والخطوات التى تجرى حاليا بالمشروع.

وكان في استقبال وزير الزراعة والوفد المرافق له، عند مدخل المزرعة، اللواء عصام البديوي محافظ المنيا، حيث أعرب عن ترحيبه بوفد الوزارة، كما شارك في جلسة مناقشات الفريق العلمي، مثمنا الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل تحقيق التنمية الزراعية عامة وفي هذا المشروع بوجه خاص.

وأكد الوزير أن مهمة الفريق العلمي ليست التقييم ولكن المراجعة للأعمال التى تمت حتى الآن، للوقوف على النقاط الايجابية بالمشروع، والنقاط الواجب تحسين الأداء فيها، فضلا عن المقترحات الواجب اتباعها خلال الفترة المقبلة، لافتا الي انه تم تقسيم الفريق العلمي الي ثلاث مجموعات عمل هي: الانتاح الحيواني، الأراضي وادارة المياه والهندسة الزراعية، فضلا عن مجموعة الانتاح النباتي.

وأضاف أبوستيت أن مجموعات العمل من المقرر أن تنتهى من اعداد تقاريرها النهاية خلال خمسة أيام، ليتم اعداد تقرير نهائي مجمع وعرضه الأحد المقبل خلال اجتماع موسع لفريق الخبراء كاملا، يعقد بديوان وزارة الزراعة.

وأشار إلى أنه سيتم اعداد خطة تنفيذية لتوصيات ومقترحات فريق الخبراء، على أرض الواقع، بحيث يجرى البدء في تنفيذها على أقصى تقدير منتصف يوليو المقبل، والتخطيط لزراعة محاصيل الموسم الشتوى.

وتوجه أبوستيت بالشكر والتقدير لكل من بذل جهد بالمشروع خلال الفترة السابقة من العاملين به وحتى القائمين علي ادارته، مشيرا الي انهم واجهوا الفترة الماضية تحديات غاية في الصعوبة، وظروفا بيئية غير ملائمة على مدار الشهور الماضية، ورغم ذلك كان لديهم الاصرار والعزيمة لتحقيق الانجاز، وبالتالي فإن اية سلبيات لا تتعلق بإخلاص العاملين علي المشروع وادارته، وقال إن أى مشروع زراعي معرض للتأثيرات السلبية للظروف البيئية التي من الممكن ان تؤثر علي الانتاج النباتي والحيواني.

وقام وزير الزراعة ومرافقوه بتفقد محطة الانتاج الحيواني بالمشروع، والتي تحقق فيها معدلات انجاز عالية حيث تفقد عنابر التسمين والأمهات، فضلا عن الولدات الجديدة والتي تمثل بشائر للرؤوس الموجودة حاليا في المحطة، كما وجه باستكمال الطاقة الاستيعابية للمحطة.

كما تفقدوا الصوب الزراعية والمزروع بها محاصيل: الفلفل، الخيار، الطماطم، الجرجير، والباذنجان فضلا عن الزراعات المكشوفة لمحاصيل: الذرة، دوار الشمس، الرمان، الزيتون، الجوافة، الليمون، والعنب والمورينجا، فضلا عن تفقد معمل تحليل التربة والمياه والنبات التابع لمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، والذي تم تجهيزه بأحدث الأجهزة والمعدات في هذا المجال، فضلا عن الاطلاع علي تجربة المعمل في انتاج الكومبوست من المخلفات الزراعية المختلفة، ليتم استخدامه في تسميد التربة.

ومن جهتها قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ان مزرعة الانتاج الحيواني النموذجية بمشروع غرب غرب المنيا، تعد نواه للتنمية الحقيقية بالمنطقة، حيث توفر المزيد من فرص العمل، وتساهم في تنمية الثروة الحيوانية.

وأوضحت أنه من المهم أن يكون هناك تكامل حقيقي بين الانتاح الحيواني والنباتي، حيث يتم استخدام المخلفات الحيوانية في عمل كومبوست يتم به تسميد المساحات المنزرعة بالمشروع، لافتة الي ان هذه المزرعة تدار بأسلوب علمي بداية من التخطيط مرورا بكافة مراحل التنفيذ والرعاية و التغذية والتحصينات و التحسين الوراثي و الحلاب الآلي، حيث وصل عدد العجلات العشار الي ٤٠٠ رأس و عدد الولدات الي ٦٩ ولدة.

وأشارت إلى أنه ستتم زيادة اعداد الماشية واستكمال الطاقة الاستيعابية وادخال عجول تسمين، حيث يمكن إضافة ٦٠٠ من عجول التسمين، كذلك سيتم عمل وحدة بيطرية لدعم المشروع ورعاية الحيوانات، ولزياده انتاج الالبان سينشأ مصنع لإنتاج الجبن الموتزاريلا.