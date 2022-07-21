وزير الزراعة يتفقد مزرعة الإنتاج الحيواني وتصنيع الألبان بالنوبارية

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مزرعة الإنتاج الحيواني وتصنيع الألبان بالنوبارية يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، يأتي ذلك في إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها وزير الزراعة للمشروعات الزراعية المختلفة خاصة المرتبطة بالأمن الغذائي لمتابعة العمل والأداء على أرض الواقع.



وقال القصير إن هناك اهتماما كبيرا من الوزارة بالثروة الحيوانية ورفع كفاءة كل مزارع الثروة الحيوانية التابعة لها، لافتا إلى أن الوزارة تمتلك مزارع متميزة، وتعد هذه المزرعة نموذجا للمزارع التي تعمل بكفاءة عالية، وتدار بشكل ناجح.

وأضاف أنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي فإن الوزارة تعمل على كل المحاور حاليا، سواء التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي أو التوسع الرأسي وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، وأيضا تحسين السلالات وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة وتطوير مراكز تجميع الألبان كل هذا بهدف تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، مؤكدا أن مصر شهدت نهضة زراعية كبيرة خلال الثماني سنوات الماضية وتلقى دعما غير مسبوق من القيادة السياسية.



وأوضح القصير أنه إطار تنمية الثروة الحيوانية أطلقت الوزارة الحملة القومية لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع لحمايتها من الأمراض بالإضافة إلى استكمال تسجيل وترقيم الثروة الحيوانية حيث بلغ إجمالي عدد جرعات التحصين أكثر من مليون ومائتي ألف جرعة حتى الآن، بالإضافة إلى القوافل البيطرية التي تجوب كل المحافظات والقوافل الإرشادية التي تستهدف توعية المربين والمزارعين إلى أهمية التأمين على الماشية الذي يضمن لها الرعاية الطبية وأيضا التعويض في حالة تعرض مواشيهم للسرقة أو النفوق.



‏و ناشد القصير المربين التجاوب مع حملات التحصين لحماية مواشيهم من الأمراض وكذلك الاشتراك في صندوق التأمين على الماشية.

ووجه وزير الزراعة الشكر للعاملين في مزرعة الإنتاج الحيواني وتصنيع الألبان بالنوبارية وأشاد بجهودهم المتميزة التي ساهمت في رفع مستوى المزرعة حتى أصبحت نموذجا يحتذى.

من جهته، قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن تلك المحطة تبلغ مساحتها نحو 6 أفدنة وتضم أكثر من 700 رأس ماشية من الجاموس المصري المتميز والأبقار الهولشتاين الهولندي بالإضافة إلى 360 رأس تم توزيعها على صغار المزارعين بقروض ميسرة.



ولفت إلى أن الهدف من إنشائها توفير نموذج عملي ناجح لمزرعة إنتاج حيواني للاستفادة منه في إنشاء المزارع، فضلا عن توفير العجلات العشار المحسنة وراثيا لصغار المزارعين، وتدريب السيدات والمزارعين على تصنيع الألبان بأنواعها كمشروعات صغيرة لحل مشكلة تسويق الألبان لدى صغار المزارعين الذي يتطلب نقلا مبردا.



وتضم المحطة أيضا محلب آلى ومصنع ألبان لتصنيع: الجبن الموتزاريلا، الزبادى، الزبدة، الجبن القريش والدمياطى.

