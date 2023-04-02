وزير الزراعة يتفقد سير العمل بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، سير العمل وإجراءات انتقال العاملين بالوزارة الى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، ومباشرة الموظفين لأعمالهم بها.

وحرص القصير على المرور على كل العاملين بديوان الوزارة بالقطاعات والإدارات والأقسام المختلفة، للاطمئنان على سير العمل، ومدى توفير كل سبل الراحة والدعم للعاملين، وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار وزير الزراعة، إلى أهمية العمل على تطوير الأداء ومواكبة التحديث، بما يليق بالجمهورية الجديدة، والتنمية التي تشهدها مصر حاليًا، مشددًا على ضرورة التركيز على عمليات التدريب وبناء قدرات العاملين وصقل خبراتهم لمواكبة التطور الجديد في منظومة العمل الإداري لضمان أداء إداري في بيئة عمل متطورة.

وأضاف القصير أن ذلك يأتي في ضوء التمهيد لانتقال كل العاملين بالوزارة إلى العاصمة الإدارية الجديد، ومباشرة أعمالهم بشكل كامل.

فيما باشر وزير الزراعة أعماله منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، من مكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما التقى عددًا من قيادات الوزارة، لمتابعة عدد من الملفات الهامة، والموضوعات المتعددة.