وزير الزراعة يتفقد حقلا إرشاديا لصنف الأرز الجديد سوبر 300 بالغربية

بعد انتهاء جولته في محافظة كفر الشيخ أجرى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي زيارة إلى الحقل الإرشادي بمحافظة الغربية لصنف الأرز الجديد سخا سوبر 300 يرافقه د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور رضا محمد على مدير معهد المحاصيل الحقلية والدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة في الغربية والدكتور حمدى الموافى مدير المشروع القومي لتطوير الأرز الهجين والسوبر .

وقال القصير إن صنف الأرز الجديد سخا سوبر 300 عالي الإنتاجية متحمل للملوحة وقصير العمر حيث أن فترة النمو 115 يوما ويحتاج إلى الري كل 8 أيام ونسبة استهلاكه للمياه أقل من 4000 متر مكعب وبالتالي يصبح مثله مثل أي محصول آخر في استخدام المياه القصير أكد على الباحثين أهمية حضوره يوم حصاد المحصول من أجل تقييم التجربة على الطبيعة للتوسع فيها مستقبلا.