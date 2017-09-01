وزير الزراعة يتفقد حديقة الحيوان ومجزر بلبيس بالشرقية

الصاوي أحمد: تفقد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، اليوم الجمعة، حديقة الحيوان بالزقازيق، للوقوف على ما تم من الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى ، والتأكد من التيسير على الزائرين في أول أيام العيد. وكلف وزير الزراعة مدير الحديقة بوضع خطة عا

الصاوي أحمد:

تفقد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، اليوم الجمعة، حديقة الحيوان بالزقازيق، للوقوف على ما تم من الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى ، والتأكد من التيسير على الزائرين في أول أيام العيد.

وكلف وزير الزراعة مدير الحديقة بوضع خطة عاجلة لتطوير الحديقة، وتنسيقها واستغلال المساحات الموجودة بها الاستغلال الأمثل، باعتبارها متنفسا لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، لافتا إلى أن خطة التطوير من شأنها تخفيف الضغط والكثافة بحديقة الحيوان بالجيزة.

وأشار إلى أن هناك تعاونا بين وزارة الزراعة ووزارتي التخطيط والتنمية المحلية لتطوير وتوثيق الحدائق والمتاحف التابعة لوزارة الزراعة، للحفاظ على القيمة التاريخية لها ورفع كفاءتها.

وأكد ضرورة أن تشمل خطة التطوير أيضا خلق عوامل جذب للزائرين، وتجديد اللوحات الإرشادية الخاصة بالحيوانات، لتعريف الزائرين بها بحيث تشمل زيارتهم طابعا تثقيفيا وترفيهيا، لافتا إلى أنه سيتم أيضا دعم الحديقة بالحيوانات التي تحتاج إليها بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية وحديقة الحيوانات بالجيزة.

كما زار مجزر بلبيس للاطمئنان على سير العمل به خلال أول أيام عيد الأضحى والتيسير على المواطنين خلال ذبح أضاحيهم.

وأكد وزير الزراعة أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المجازر على مستوى الجمهورية، استعداداً للعيد والتيسير على المواطنين، لافتا إلى أنه تم إلغاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر وتدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات في فترة العيد.

وأشار إلى أنه تم توفير احتياجات المجازر من أدوات النظافة للحفاظ على سلامة اللحوم، وتوفير وتأمين الأختام والمادة الملونة المستخدمة لختم المذبوحات.

وأكد أن هناك تنسيقا دائما ومستمرا مع المحافظين لتوفير وتيسير الذبح مجانا بالمجازر الحكومية للأهالي خلال أيام العيد، منعا للذبح خارج المجازر حفاظا على الصحة العامة وسلامة اللحوم والحفاظ على البيئة من التلوث.

واستعرض الوزير مع محافظ الشرقية، مجالات التعاون في المشروعات الزراعية بالمحافظة وتطويرها بما يساهم في النهوض بها لتحقيق تنمية زراعية بالمحافظة.

وأكد أن هناك تنسيقا دائما ومستمرا بين وزارة الزراعة ومحافظة الشرقية، بما يصب في مصلحة فلاحي المحافظة وزيادة دخله ورفع مستوى معيشته وتحقيق تنمية زراعية مستدامة.

وأشار إلى أن محافظة الشرقية سيتم فيها بداية من الموسم الجديد تطبيق منظومة تقاوي القمح الجديدة، حيث تم إلغاء درجة المسجل من نظام التقاوي، لحصول المزارع على تقاوي معتمدة بعد درجة الأساس مباشرة، بما يساهم في زيادة إنتاجية القمح من ٣ الى ٥ إردب في الفدان ، لافتا إلى أنه سيتم العمل على توعية المزارعين وإرشادهم لحصول المزراعين على التقاوي المعتمدة النقية من مركز البحوث الزراعية ضمانا لزيادة الإنتاجية.

وقرر “البنا” تشكيل لجنة للوقوف على مشكلات منتفعي الإصلاح الزراعي بالمحافظة والعمل على حلها فورا، وذلك التيسير عليهم.

واستكمل جولته في المحافظة في أول أيام عيد الأضحى، بزيارة مزرعة بردين لإنتاج بيض المائدة بمركز الزقازيق والتابعة للجمعية التعاونية الزراعية.

وأكد أن مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية به عدد كبير من المشروعات الزراعية، منها 3 مزارع بياض، و مزرعتين لتربية الدواجن، و مصنع لإنتاج الأعلاف.

وقال إن مزرعة بردين تتكون من ثلاثة عنابر، وتبلغ قوة المزرعة حوالي 22 ألف طائر، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لها حوالي 6.25 إلى 6.5 مليون بيضة سنوياً، حيث تستهلك حوالي 2.4 طن من الأعلاف يتم توفيرها من مصنع القنايات التعاوني.

وأشار إلى أنه يجرى حاليا إعداد دراسة للميزة النسبية لكل محافظة من الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي بها، لتحقيق التكامل بين المحافظات وبعضها، وكذلك خلق تنافسية لزيادة الإنتاج بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي.