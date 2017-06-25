وزير الزراعة يتفقد حدائق الحيوان والأورمان والأسماك

الصاوي أحمد:تفقد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح اليوم الأحد، حديقة الحيوان بالجيزة للاطمئنان على سير الأوضاع بها، وعدم تأثير الحريق الذي وقع فجر اليوم، على جاهزيتها لاستقبال الزائرين للاحتفال بعيد الفطر .وأكد وزير الزراعة أن الوضع بالحديقة مستقر تماما، وأن الحريق ل

الصاوي أحمد:

تفقد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح اليوم الأحد، حديقة الحيوان بالجيزة للاطمئنان على سير الأوضاع بها، وعدم تأثير الحريق الذي وقع فجر اليوم، على جاهزيتها لاستقبال الزائرين للاحتفال بعيد الفطر .

وأكد وزير الزراعة أن الوضع بالحديقة مستقر تماما، وأن الحريق لم يتسبب في أي خسائر، وأنه كان بعيدا تماما عن حيوانات الحديقة، لافتا إلى أن الوضع بالحديقة آمن ومستقر، ولاتزال في أبهى صورها لاستقبال المواطنين من المحافظات المختلفة لقضاء أول أيام العيد.

كما زار وزير الزراعة أيضا حديقتي الأورمان بالجيزة، والأسماك بالزمالك، واطمئن على تهيئتهما لاستقبال المواطنين، مؤكدا على ضرورة توفير كل سبل الراحة للمواطنين، للاستماع بزيارتهم للحدائق والمنتزهات التابعة للوزارة.

وشدد على فرض حالة الطوارئ فى جميع الحدائق والمنتزهات التابعة للوزارة بالقاهرة والجيزة والمحافظات، طوال أيام العيد، حرصا على راحة المواطنين، لافتا إلى أن هناك تنسيقا مستمرا مع مديريات الصحة والأمن بالمحافظات، والمحافظين، وتم تزويد الحدائق بسيارات للإسعاف والمطافئ تحسباً لأية حالات طوارئ، كما تم التأكيد على زيادة تأمين جميع الحدائق والمنتزهات طوال أيام العيد.

وأشار إلى أنه تمت زيادة منافذ دخول الحدائق وفتح منافذ جديدة للدخول، للتيسير على الزائرين ومنع التكدس على الأبواب، كذلك زيادة أعداد العاملين على هذه الأبواب حرصاً على راحة الجمهور، وإلغاء الإجازات والراحات للعاملين والأطباء البيطريين في الحدائق خلال العيد.

