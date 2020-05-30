وزير الزراعة يتفقد ثلاجة التقاوي ومحطة الغربلة بكفر الشيخ

فضلًا عن مجمع محاصيل سخا، ومركز التلقيح الاصطناعي بسخا، وكذلك محطة إنتاج البيض ومصنع الأعلاف التابع للإصلاح الزراعي

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، يرافقه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، خلال زيارته للمحافظة، تفقُّده ثلاجة حفظ التقاوي، ومحطة الغربلة، فضلًا عن مجمع محاصيل سخا، ومركز التلقيح الاصطناعي بسخا، وكذلك محطة إنتاج البيض ومصنع الأعلاف التابع للإصلاح الزراعي.

وقال القصير إنه انطلاقًا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في نشر فكر العمل الحر لدى الشباب، فإن وزارة الزراعة تدعو شباب مصر للاستفادة من القروض التي يقدمها البنك المركزي للأنشطة الزراعية والحيوانية بفائدة ميسَّرة لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة في مجال الثروة الحيوانية والداجنة ومراكز تجميع الألبان والمشروع القومي للبتلو، والوزارة تقدم لهم الخبرة والتدريب اللازم، وأيضًا الرعاية البيطرية.

وأضاف القصير أن الهدف من الجولات الميدانية متابعة كل الأنشطة الزراعية والحيوانية على الطبيعة ودعم القيادات وإعطاؤهم ثقة ومشاركتهم في نجاحهم، وأيضًا إعادة تقييم الأصول وحسن استغلالها، بالإضافة إلى معالجة أي سلبيات وحل المشاكل على أرض الواقع.

ونوه بأن جميع قطاعات الوزارة تعمل بكفاءة عالية لتوفير الغذاء للمواطنين، وأشار إلى أهمية التعاون مع جامعة كفر الشيخ في مجال البحوث التطبيقية التي تخدم قطاع الزراعة بالمحافظة.

وذكر أن الوزارة تعمل حاليًّا على زيادة وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة وتحسين السلالات والأصناف لتحقيق أعلى إنتاجية تسهم في الحد من الفجوة الغذائية، وأيضًا استمرار تقديم الدعم والخدمات للفلاح والتوسع الزراعي الأفقي والرأسي وزيادة مراكز التلقيح الصناعي والخدمات الزراعية المميكنة والإرشاد والاهتمام بالاستثمار الزراعي ودعم الصادرات من أجل دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أن هناك تعاونًا وثيقًا مع وزارة الزراعة، وأعلن تشكيل لجنة مشتركة لإنهاء كل الموضوعات المعلقة بين الوزارة والمحافظة.

وأضاف نور الدين أن كفر الشيخ محافظة زراعية بالدرجة الأساسية، حيث تسهم بنسبة كبيرة في الإنتاج الزراعي والحيواني، وأيضًا الثروة السمكية.

نور الدين ناشد أيضًا شباب المحافظة الاستفادة من الفرص الواعدة التي تقدمها وزارة الزراعة وقروض البنك المركزي الميسرة بإقامة مشروعات إنتاجية تسهم في زيادة الإنتاج وحل مشاكل البطالة.

المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أكد أن الوزارة تعمل حاليًّا على رفع كفاءة جميع مزارع الإنتاج الحيواني، وتحويل مزراع الدواجن من النظام المفتوح إلى المغلق من أجل تنمية وزيادة الثروة الحيوانية والداجنة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم وفائض للتصدير من الدواجن، مشيرًا إلى أهمية قرار وزير الزراعة الذي يُلزم أصحاب المزارع بالاستعانة بطبيب بيطري كشرطٍ من شروط الترخيص مما يساعد المربِّين على زيادة الإنتاج، وأيضًا توفير فرص عمل للأطباء البيطريين.

شهد الجولة قيادات وزارة الزراعة ومحافظة كفر الشيخ.