وزير الزراعة يتفقد أعمال التطوير بالمفرخ السمكي بالإسكندرية

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعمال التطوير بالمفرخ السمكي بالكيلو 21 بمحافظة الإسكندرية التابع للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

وقال القصير إن أعمال التطوير تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، لاستغلال جميع الأصول غير المستغلة الاستغلال الأمثل، وتحقيق اقصى استفادة ممكن منها، لافتا إلى أن هذا المفرخ لم يكن مستغل بكامل طاقته، وتم العمل على تطويره مؤخرا، والتوسع في إنشاءاته ليشمل معامل تفريخ تكنولوجية حديثة ومراكز للتدريب.

وأوضح وزير الزراعة أن ذلك المفرخ إضافة كبيرة للثروة السمكية في مصر، وأن استغلاله بكامل طاقته، سيساهم في توفير الزريعة للمشروعات القومية والمزارع التي تعتمد على المياه المالحة، خاصة من صبعيات القاروص والدنيس والبلطي الاحمر، نسبة تصل الى 15% من إجمالي احتياجات المزارع السمكية من الاصباعيات، فضلا عن مساهمته في القضاء على الصيد الجائر للزريعة.

وقال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ان هذا المفرخ، تم إنشاءه عام 1991 بمنحة لبرنامج المساعدات الأمريكية لمصرUSSID وذلك ضمن قرض لإنشاء مشروع مريوط لخدمة المزارع السمكية، لافتا إلى أنه مر بعدد من مراحل التطوير من برنامج مبادلة الديون الإيطالية المصرية كمنحة لا ترد، ليصبح متوافقا مع تكنولوجيا تفريخ الأسماك البحريه وينتج اصباعيات أسماك القاروص والدنيس.

وأشار نائب وزير الزراعة، إلى أنه أصبح من أهم المفرخات فى مصر التى تقوم بتوفير اصباعيات أسماك القاروص والدنيس للمزارع السمكية والمشروعات القومية، كذلك تم إنشاء مركز تدريب دولي لإعداد الكوادر الفنية في جمهورية مصر العربية وإقليميا بين دول جنوب المتوسط وقارة إفريقيا.

وتابع الصياد أنه تم في عام 2020 من خلال مشروع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي، إنشاء مزرعتين أسماك مكثفة طبقا لاشتراطات الاتحاد الأوروبي فى تصدير الأسماك لتكونوا أول مزرعتين نموذجين تطبق اشتراطات الاتحاد الأوروبي والهيئة القومية لسلامة الغذاء فى مصر، ويتم استخدامهما فى تدريب المزارعين والشباب صغار المستثمرين على الاستزراع السمكى المكثف والأمن صحيا للمواطنين.

ومن جهته، قال الدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، أنه من المقرر توقيع بروتوكول بين مشروع تنمية الاستزراع السمكي البحري في مصر التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مع الهيئة العامة المصايد وتربية الأحياء المائية لدول حوض البحر المتوسط للاستعانة كدعم فني بموقع الكم 21 ومركز التدريب المقام به كأول مركز تدريب اقليمى فى دول جنوب المتوسط لإعداد الكوادر الفنية فى مجال تربية الأحياء المائية فى دول جنوب المتوسط.

كما استمع الوزير الى شرح مفصل حول الموقع والمنشآت الخاصة به، والمقامة على مساحة اجمالية 7 فدان، من المهندس محمد العربي مدير المفرخ، والذي أكد الانتهاء من كافة الاعمال بالموقع خلال شهر.