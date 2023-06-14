وزير الزراعة يتابع مع ممثل «الفاو» المشروعات المشتركة وآليات تفعيل مبادرة «FAST»

في إطار العلاقات المتميزة بين الوزارة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو واستكمالا لسلسلة اللقاءات المستمرة استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة د نصرالدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” في مصر.

وأكدت وزارة الزراعة في بيان لها تناول الاجتماع متابعة المشروعات المشتركة بين الوزارة والمنظمة الدولية والجاري تنفيذها حاليا في المجالات الزراعية المختلفة كذلك التعاون والمشروعات المستقبلية، خاصة تلك التي تتعامل مع ظاهرة التغيرات المناخية وتخفيف آثارها على الزراعة، كما بحثا دعم الفاو للمشروعات الموفرة للمياه ومنها المشروع القومي لتطوير زراعة قصب السكر ‏بنظام الشتلات والتوسع فيها لما لها من مردود إيجابي على مستوى معيشة المزارعين.

وأضاف البيان تناول ‏الاجتماع تقييم للمدارس الحقلية وزيادتها خلال المرحلة القادمة خاصة في المحاصيل الاستراتيجية.

القصير ونصر الدين بحثا ‏أيضا آليات تفعيل مبادرة “الزراعة والغذاء من أجل تحول مستدام FAST” التى تم إطلاقها خلال قمة المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ ‏ في يوم الغذاء والزراعة حيث كان للفاو دورا كبيرا في إعداد وإطلاق المبادرة وحضر اللقاء د علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي بوزارة الزراعة.