وزير الزراعة يتابع مع مديري المديريات توريد القمح في المحافظات

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع مديري مديريات الزراعة بالمحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور بعض قيادات الوزارة .



أكد “القصير” أهمية متابعة وحث المزارعين على التوريد مشيرا إلى أنه تم زيادة سعر الإردب إلى 1500 جنيه دعما من القيادة السياسية للمزارعين وقال إن هناك متابعة يومية من د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتوريد القمح .



وأضاف أن الدولة حاليا تشترى القمح من الفلاحين بالسعر العادل وبأعلى من السعر العالمي مضيفا أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل التوريد من خلال توسيع نقاط التجميع والاستلام لحوالى 4500 نقطة لحث المزارعين على توريد القمح وكذلك سداد القيمة فورا وبحد أقصى 48 ساعة ومؤكدا على أن كل من قام بصرف أسمدة مدعمة للقمح يجب عليه توريد المحصول حتى يستفيد من دعم الأسمدة في الموسم القادم .



“القصير” وجه مديري مديريات الزراعة بالتواجد مع المزارعين على أرض الواقع لإزالة أي عقبات تواجههم فورا من أجل تسهيل توريد القمح .

وقال يجب المتابعة اليومية للتوريد والتنسيق أيضا مع المسؤولين في التنمية المحلية والتموين.. مؤكدا أن الدولة حينما تستلم القمح من الفلاحين بالأسعار العادلة تقوم بإعادته مرة أخرى إلى المواطنين في صورة رغيف مدعم بعد تحمل فارق الثمن وتكلفة نقله وتخزينه وتصنيعه.



وزير الزراعة خلال الاجتماع أكد على وطنية الفلاح ومساندته لبلده خلال هذه الظروف الصعبة التي يشهدها العالم أجمع بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية .



الاجتماع بحث أيضا منظومة توزيع الأسمدة وسرعة الانتهاء من استخراج وتسليم الكارت الذكي بالتعاون مع البنك الزراعي.



كما ناقش الاجتماع بحث آليات عودة الدورة الزراعية اعتبارا من الموسم القادم في المحاصيل الاستراتيجية الأربعة القمح والأرز والذرة والقطن خاصة بعد تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية وشراء المحاصيل من المزارعين بأسعار مجزية