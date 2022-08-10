وزير الزراعة يتابع مع قيادات الخدمات البيطرية تحصين وتأمين الماشية ضمن «حياة كريمة»

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع قيادات الخدمات البيطرية وصحة الحيوان وصندوق التامين على الماشية لمتابعة آخر مستجدات عمليات التحصين من الحمى القلاعية والوادي المتصدع والتأمين على المواشي.

“القصير” وجه هيئة الخدمات البيطرية والمعاهد البحثية وصندوق التأمين على الماشية وكذلك مديريات الطب البيطري في المحافظات والوحدات البيطرية في القرى بتقديم جميع أوجه الدعم للمزارعين وصغار المربين مع زيادة الدور التوعوى لحثهم على الاستجابة لحملات التحصين والقوافل البيطرية وتحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض، أيضا نشر ثقافة التأمين على المواشي نظرا لأهميته في حماية الثروة الحيوانية وتعويض المربين في حالة النفوق أو السرقة.

وزير الزراعة وجه مسئولى الصندوق بصرف تعويض الحالات النافقة المؤمن عليها فورا من أجل استدامة مشروع المربى.

كما وجه بتوفير جميع اللقاحات البيطرية لحملات التحصين مع تكثيف أيضا القوافل البيطرية لفحص وعلاج مواشي صغار المربين في القرى والنجوع، مشيرا إلى أنه تم إعطاء أكثر من ثلاثة ملايين جرعة تحصين حتى الآن من خلال الحملة القومية لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع والتى بدأت يوم 14 يوليو الماضي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي لرفع لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة المواطنين.

مؤكدا أن حملة التحصين تجوب القرى والنجوع ومن بيت لبيت وتشمل أيضا ترقيم وتسجيل المواشى وكذلك التوعية بمميزات الاشتراك في صندوق التأمين على الماشية.