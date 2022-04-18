يتابع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي موسم حصاد القمح ويتلقى تقارير يومية من قيادات الوزارة المعنية حول الحصاد وتوريد المحصول لوزارة التموين كما يوجه بتذليل كل العقبات أمام المزارعين.

قال د. عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوازة أن محافظات الفيوم وسوهاج والمنيا وأسوان شهدت اليوم حصاد لمحصول القمح وتوريد المحصول لوزارة التموين.

كما شهدت العديد من المحافظات ندوات إرشادية لتشجيع المزارعين على توريد القمح والاستفادة من حزمة الحوافز التى تقدمها الدولة

مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات التي تسهل عملية التوريد وتقاضي الثمن فورا.

وفي ذات السياق، صرح د. محمد عبدالعال رئيس قطاع استصلاح الأراضي بالوزارة بأن موسم حصاد القمح لعام 2022م بدأ في بعض المناطق التابعة للقطاع بمحافظتي بني سويف والمنيا.

وأضاف “عبدالعال” أنه سيتم توريد محصول القمح بحد أدنى 12 اردبا / فدان للشركة المصرية القابضه الصوامع بمركز تجميع بالمواقع التخزينية لها بالعالمية سمسطا وسليم العالمية علي مستوي بني سويف وكذلك شون البنك الزراعي المصري المنتشره بالقري المحيطة بالمنطقة.