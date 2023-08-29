وزير الزراعة يتابع تطوير منظومة كارت الفلاح وحوكمة الأسمدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي اجتماعا مع بعض قيادات الوزارة المعنيين بمنظومة كارت الفلاح بحضور ممثلي البنك الزراعي وشركة إي فاينانس.



وخلال الاجتماع تم استعراض ما تم من جهود في مجال التحول الرقمي وكذلك آليات تطوير منظومة كارت الفلاح وتضمن العرض زيادة مدة صلاحية الكارت من 3 سنوات إلى 5 سنوات.



وشدد “القصير” خلال الاجتماع على ضرورة أن يتم استصدار الكروت الجديدة خلال لـ 15 يوما على أقصى تقدير ، مع التأكيد على ضرورة تطوير منظومة حوكمة الأسمدة المدعمة وإيجاد منظومة رقمية لمتابعة حركة السيارات الناقلة للأسمدة لمزيد من الحوكمة والرقابة.



وأكد القصير أهمية الكارت وضرورة العمل على تطويره بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه ويحقق مزيدا من الفوائد للمزارعين بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على أن يتم تقديم تقرير أداء أسبوعي لجهود تطوير المنظومة.



وزير الزراعة وجه قيادات الوزارة بتكثيف المرور على الجمعيات الزراعية ومتابعة برامج شحن الأسمدة على مستوى الجمهورية لمواجهة أي مشكلات وحلها على الفور.