وزير الزراعة يتابع تطوير مركز التلقيح الاصطناعي بالعامرية

في ثالث جولاته اليوم لتفقد بعض مشروعات الإنتاج الحيواني في محافظتي البحيرة والإسكندرية، تابع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تطوير مركز التلقيح الاصطناعي بالعامرية يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وقال القصير في تصريحات له إن ذلك يأتي فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية الثروة الحيوانية وتحسين السلالات عالية الجودة والإنتاجية من خلال نشر ثقافة التلقيح الاصطناعي.

وأضاف أنه تم تطوير المركز بزياده عدد الطلائق من ٣٦ إلى ٤٨ وتطوير المعمل الحالى وإنشاء معمل جديد ومركز تدريب.



وأشار إلى أن خطة الوزارة هي التوسع فى التحسين الوراثى للثروة الحيوانية إذ تم تطوير مركز التلقيح الصناعى التابع لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة وذلك بزيادة كفاءته الإنتاجية وتم إنشاء 51 بوكس جديد للطلائق وزيادة قدرة المركز لتصل الي عدد 11 بوكس طلائق .

وزير الزراعة وجه بتغطية كافة مناطق الجمهورية بمراكز التلقيح لزيادة وتنمية الثروة الحيوانية

ومن ناحيته أوضح المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية أن مركز التلقيح الاصطناعي يقوم أيضا بتدريب المربين على التلقيح الاصطناعي وكذلك المزارعين والشباب المقيمين بقري شباب الخريجيين وتسليمهم الأداوات الخاصة بالتلقيح الصناعى مجانا وإمدادهم بجرعات السائل المنوي المجمد والنيتروجين السائل ومستلزمات التشغيل بأسعار مخفضة وذلك لمساعدتهم علي نشر ثقافة التلقيح الاصطناعي،



حضر الجولة د هاني درويش المدير التنفيذي لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة والمهندس سامح سليمان مدير مركز التلقيح الاصطناعي بالعامرية وبعض قيادات الوزارة.